Πρόβλημα από το… πουθενά για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έγινε αναγκαστική αλλαγή, πριν ξεκινήσει το ματς με τον Ολυμπιακό (08/03, 21:00)!

Ένα μεγάλος «πονοκέφαλος» για τον ΠΑΟΚ, λίγο πριν την πρώτη «σέντρα» στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (08/03, 21:00), για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν ανακοινώσει κανονικά την ενδεκάδα τους, αλλά υπήρξε μία τεράστια αλλαγή, τις τελευταίας στιγμής.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν μέσα στους 11 που θα ξεκινούσαν. Ωστόσο, όσο γινόταν προθέρμανση, ο Σέρβος εξτρέμ αποχώρησε για τα αποδυτήρια.

Μεντιλίμπαρ vs Λουτσέσκου σημαίνει… γκολ και μία μόνιμη απουσία! Οι «κόντρες» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Ραζβάν Λουτσέσκου παρουσιάζουν κάποια αρκετά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά!

Κι αυτό, γιατί ο αρχηγός του ΠΑΟΚ είχε ενοχλήσεις στον τένοντα του αστραγάλου και ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή.

Τη θέση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς πήρε ο Αλεσάντρο Μπιάνκο. Σε μία κίνηση, που σίγουρα αλλάζει τα σχέδια του «Δικεφάλου του Βορρά», πριν καν ξεκινήσει μία σπουδαία αναμέτρηση.

Υπενθυμίζουμε τις ενδεκάδες της αναμέτρησης:

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.