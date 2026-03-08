Ένα μεγάλος «πονοκέφαλος» για τον ΠΑΟΚ, λίγο πριν την πρώτη «σέντρα» στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (08/03, 21:00), για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Οι Θεσσαλονικείς είχαν ανακοινώσει κανονικά την ενδεκάδα τους, αλλά υπήρξε μία τεράστια αλλαγή, τις τελευταίας στιγμής.
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν μέσα στους 11 που θα ξεκινούσαν. Ωστόσο, όσο γινόταν προθέρμανση, ο Σέρβος εξτρέμ αποχώρησε για τα αποδυτήρια.
Κι αυτό, γιατί ο αρχηγός του ΠΑΟΚ είχε ενοχλήσεις στον τένοντα του αστραγάλου και ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή.
Τη θέση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς πήρε ο Αλεσάντρο Μπιάνκο. Σε μία κίνηση, που σίγουρα αλλάζει τα σχέδια του «Δικεφάλου του Βορρά», πριν καν ξεκινήσει μία σπουδαία αναμέτρηση.
Υπενθυμίζουμε τις ενδεκάδες της αναμέτρησης:
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.