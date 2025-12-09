Ο Γιώργος Γιακουμάκης θα λείψει από τον ΠΑΟΚ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ποια παιχνίδια θα απουσιάσει;

Ο Γιώργος Γιακουμάκης τραυματίστηκε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League (07/12, 3-1), και όπως έδειξαν οι εξετάσεις, θα παραμείνει στα «πιτς» για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως έγινε γνωστό, ο Έλληνας σέντερ φορ υπέστη θλάση στον αριστερό τετρακέφαλο.

Η συγκεκριμένη διάγνωση ουσιαστικά αποκλείει τη συμμετοχή του παίκτη στα υπόλοιπα παιχνίδια της ομάδας έως το φινάλε του τρέχοντος έτους, ενώ η επιστροφή του προβλέπεται τον Ιανουάριο.

Δεν υπάρχει ακόμη ακριβής χρονικός προσδιορισμός για την επιστροφή του. Η κατάσταση της υγείας του θα παρακολουθείται από τους γιατρούς της ομάδας, οι οποίοι θα αποφασίσουν πότε θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί ξανά.

Έτσι, ο Γιακουμάκης δεν θα είναι διαθέσιμος για τους αγώνες απέναντι στη Λουντογκόρετς (11/12), τον Ατρόμητο (14/12), τη Μαρκό (17/12) και τον Παναθηναϊκό (21/12).