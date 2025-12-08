Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποθέωσε για άλλη μια φορά τον Τάισον, χρησιμοποιώντας μία επική ατάκα.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη (07/12 , 3-1), στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε αρκετούς πρωταγωνιστές, μεταξύ των οποίων δεν θα μπορούσε να λείπει το όνομα του Τάισον.

Ο Βραζιλιάνος συνεχίζει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στη φετινή σεζόν και Ρουμάνος τεχνικός, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, έβγαλε το… καπέλο στον παίκτη του.

Όπως τόνισε ο Λουτσέσκου, υπάρχουν τρεις λόγοι, για τους οποίους ο Τάισον ένα άγαλμα. Η ποιότητα που διαθέτει, η διάθεση που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και το παράδειγμα που δίνει.

«Υπάρχουν τρεις παράμετροι. Η ομάδα ήταν φανταστική όλοι έδωσαν τα πάντα. Νομίζω πρέπει να φτιαχτεί ένα άγαλμα εδώ για τον Τάισον. Για την ποιότητα, τη διάθεση και το παράδειγμα που είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Λουτσέσκου αναφέρθηκε και στον Μύθου, που πήρε χρόνο συμμετοχής στο ντέρμπι: «Ο Μύθου κάνει βήματα μπροστά με ηρεμία και χωρίς πίεση. Μπαίνει παίζει παιχνίδια και κερδίζει εμπειρία και παραστάσεις. Αυτό που θέλω από αυτόν είναι να παλεύει παραπάνω. Να συνεχίσει και να βελτιώσει τη μαχητικότητά του. Να κερδίσει παραπάνω μπάλες και να παλεύει όλες τις μπάλες».

Ενώ κατέληξε: «Σήμερα ο κύριος χαρακτήρας της νίκης ήταν η ομάδα. Μπορεί κάποιοι να μην έπαιξαν φανταστικά αλλά ο καθένας είχε τη δική του συνεισφορά. Όλοι είχαν αυτό το μαχητικό πνεύμα και πάλεψαν για την ομάδα. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και όλοι πρέπει να δίνουν το 100%».