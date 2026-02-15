Ντέρμπι «Δικεφάλων», με τις δύο ομάδες που «ζουν» περισσότερο τις τελευταίες αγωνιστικές χωρίς ήττα στη Stoiximan Super League να έρχονται αντιμέτωπες!

Ένα σπουδαίο ντέρμπι περιμένει η Stoiximan Super League, για την 21η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ (15/02, 19:30) στην Τούμπα, σε ένα ματς που έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Όποια ομάδα κερδίσει θα έχει την ευκαιρία να «ξεφύγει» έστω και με μικρή διαφορά. Από τη μία, οι Θεσσαλονικείς έχουν 45 βαθμούς, αλλά με 19 ματς, ενώ η «Ένωση» σε 20 αγωνιστικές έχει μαζέψει 48 βαθμούς.

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς, πόσο σημαντικό θα είναι αυτό το αποτέλεσμα, για τον νικητή της αναμέτρησης.

Ωστόσο, για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να έχουμε και «διακοπή» από σερί. Τι εννοούμε με αυτό;

Αρκεί να σκεφτούμε, πως οι δύο ομάδες είναι αυτές, που έχουν να ηττηθούν τις περισσότερες ημέρες από κάθε άλλη στη Stoiximan Super League!

Η «άπιαστη» ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ

Αν πάρουμε ως «μέτρο σύγκρισης» τα τελευταία πέντε ματς του πρωταθλήματος, μονάχα ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ δεν έχουν ήττα στο «βιογραφικό» τους.

Κι αυτό, γιατί η «Ένωση» μετράει τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες, την ίδια ώρα ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία.

Οποιοδήποτε άλλο κλαμπ και να κοιτάξουμε θα βρούμε τουλάχιστον μία ήττα στο διάστημα των τελευταίων πέντε αγώνων.

Από εκεί και πέρα, αν δούμε το σερί που «τρέχει» η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα παρατηρήσουμε κάτι απίστευτο.

Η ΑΕΚ έχει να ηττηθεί από τις 26 Οκτωβρίου του 2026, για οποιοδήποτε αγώνα της Stoiximan Super League.

Mε λίγα λόγια είναι αήττητη στα τελευταία 12 παιχνίδια, αφού από όταν και έχασε από τον Ολυμπιακό (26/10/2025, 2-0), ποτέ δεν… κοίταξε πίσω της!

Πλέον, οι δύο ομάδες θα έρθουν αντιμέτωπες. Σε ένα ματς και ένα ντέρμπι, που θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Θα έχουμε «διακοπή» για κάποιο σερί ή και οι δύο σύλλογοι θα συνεχίσουν; Αυτό είναι ένα ερώτημα, που θα το γνωρίζουμε σε λίγες ώρες.