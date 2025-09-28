O ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Asteras AKTOR (28/09, 20:30). Ποιο είναι το «σχέδιο απόδρασης» του Ραζβάν Λουτσέσκου;

O ΠΑΟΚ μετά από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων καλείται να βγάλει «αντίδραση». Αυτό θα επιχειρήσει να το κάνει σε μία πολύ δύσκολη έδρα.

Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν μακριά από το «σπίτι» τους τον Asteras AKTOR, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Πώς «θέλει» ο Ραζβάν Λουτσέσκου να πάρει το «τρίποντο» στην Τρίπολη;

Κάτω από την εστία θα είναι ο Γίρι Παβλένκα. Ντέγιαν Λόβρεν και Γιάννης Μιχαηλίδης έχουν το προβάδισμα για τα μετόπισθεν.

Στο δεξί και το αριστερό άκρο της άμυνας το τοπίο είναι «θολό».

Οι «μονομαχίες» για τις φανέλες των βασικών αφορούν τους Τζόντζο Κένι και Τζοάν Σάστρε από τη μία πλευρά και τους Μπάμπα και Γκρεγκ Τέιλορ από την άλλη.

Ο «ήρωας» του ΠΑΟΚ «έσβησε» μία απουσία, δεν εξαφάνισε όμως το πρόβλημα… Ο ΠΑΟΚ έχει βρει μία αξιόπιστη λύση στο πρόσωπο του Γίρι Παβλένκα. Κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ωστόσο, το γνωστό πρόβλημα εμφανίστηκε ξανά.

Στα χαφ θα είναι -κατά πάσα πιθανότητα- οι Μαντί Καμαρά και Σουαλιχό Μεϊτέ, ενώ στο «10» ο Λούκα Ιβάνουσετς.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ενώ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ θα «κοντραριστούν» για την άλλη θέση, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Σάστρε, Μιχαηλίδης, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς, Γιακουμάκης.