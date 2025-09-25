Ο ΠΑΟΚ έχει βρει μία αξιόπιστη λύση στο πρόσωπο του Γίρι Παβλένκα. Κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ωστόσο, το γνωστό πρόβλημα εμφανίστηκε ξανά.

Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε αρκετά στο φινάλε, έψαξε το γκολ για να πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, αλλά έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/09).

Το πρόβλημα που εμφανίστηκε, ήταν αυτό ακριβώς που αντιμετώπισε και στα προηγούμενα φετινά του παιχνίδια. Ο «ήρωας», επίσης, δεν διέφερε.

Ο Γίρι Παβλένκα έχει εξελιχθεί στο πρόσωπο «κλειδί» του φετινού ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέρασε σε μία νέα εποχή κάτω από τα δοκάρια, μετά την αποχώρηση του Ντομινίκ Κοτάρσκι.

Η αλήθεια είναι πως, στην αρχή τουλάχιστον, ίσως υπήρχε μία αμφιβολία. Ωστόσο, ο Τσέχος γκολκίπερ έχει καταφέρει, δικαίως, να «σβήσει» την απουσία του Κροάτη.

Στο ματς της Τούμπας, απέναντι στους Ισραηλινούς, ο Παβλένκα ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του «Δικεφάλου του Βορρά». Συνολικά, έφτασε σε τρεις αποκρούσεις, ενώ τα xGoals που απέτρεψε «άγγιξαν» τα 1.35!

Παράλληλα, κατέγραψε μία επιτυχημένη έξοδο, 4/7 ακριβείς μακρινές μεταβιβάσεις, 26/30 εύστοχες πάσες, ενώ είχε και ένα κερδισμένο φάουλ.

Όσο κι αν ο έμπειρος τερματοφύλακας «κρατάει» το 0 στην άμυνα, όμως, δεν μπορεί να βοηθήσει στο πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ, στον επιθετικό τομέα. Αυτό γίνεται ακόμα πιο «ορατό», με μια ματιά στα στατιστικά της αναμέτρησης με τη Μακάμπι.

Οι Θεσσαλονικείς σταμάτησαν στις 18 τελικές προσπάθειες. Κατέγραψαν τις διπλάσιες από τους αντιπάλους τους, που είχαν 9. Κι όμως, είχαν λιγότερα xGoals από τη Μακάμπι!

Ο ΠΑΟΚ, παρά τις πολλές ευκαιρίες, έφτασε τα 1.43 αναμενόμενα τέρματα, ενώ από την άλλη πλευρά, ο σύλλογος του Τελ Αβίβ μέτρησε 1.56. Το σύνολο του Λουτσέσκου φαίνεται πως έχει σοβαρό θέμα στην «τελική απόφαση».

Ένα πρόβλημα που του έχει «στοιχίσει» αρκετά στη φετινή σεζόν και χρήζει άμεσης επίλυσης.