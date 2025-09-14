Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, στο ματς με τον ΟΦΗ, στη Λεωφόρο, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Πρώτη εκτός έδρας «αποστολή» για τον ΠΑΟΚ, που θα αντιμετωπίσει τον -τυπικά γηπεδούχο- ΟΦΗ (14/09, 21:30), στην άδεια Λεωφόρο, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μετά από δύο νίκες στην Τούμπα, απέναντι σε ΑΕΛ και Ατρόμητο, το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου θα ψάξει το απόλυτο στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός θα χρειαστεί να «καταστρώσει» τα πλάνα του χωρίς τους Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής.

Κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ θα βρεθεί ο Παβλένκα, ενώ η τετράδα στην άμυνα θα αποτελείται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής θα είναι οι Μεϊτέ και Οζντόεφ, με τον Ιβανούσετς λογικά να κινείται στον χώρο μπροστά τους.

Ζίβκοβιτς και Τάισαν θα καλύψουν τις δύο θέσεις στα εξτρέμ, ενώ στην «αιχμή του δόρατος» θα είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης.