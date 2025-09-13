Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώθηκε, ωστόσο οι ομάδες της Stoiximan Super League έχουν ακόμα ένα μικρό «παράθυρο» για προσθήκες.

Μεταγραφές… τέλος στην Stoiximan Super League, ωστόσο περιθώριο, έστω και μικρό, υπάρχει ακόμα για μερικές προσθήκες. Τουλάχιστον, για όποιες ομάδες το επιθυμούν.

Παρά το γεγονός ότι η προθεσμία των μεταγραφών ολοκληρώθηκε τυπικά το βράδυ της Παρασκευής (12/9), οι ομάδες έχουν ακόμα τη δυνατότητα να ενισχυθούν, αλλά με μία μικρή ιδιαιτερότητα.

Μπορούν να προσθέσουν στο ρόστερ τους παίκτες, που είναι ελεύθεροι και δεν δεσμεύονται με συμβόλαιο.

Μέχρι πότε, όμως, είναι ανοιχτό το συγκεκριμένο «παράθυρο»; Κάθε ομάδα που θέλει να προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση, υπογράφοντας έναν ελεύθερο ποδοσφαιριστή, μπορεί να το κάνει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει ο κανονισμός για την Stoiximan Super League:

«Η θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις καθορίστηκε από την 1η Ιουλίου έως τις 12 Σεπτεμβρίου (για άνεργους επαγγελματίες από 13/9 έως 26/9).

Η χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις καθορίστηκε από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 6 Φεβρουαρίου (για άνεργους επαγγελματίες από 7/2 έως 16/2)».