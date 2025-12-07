Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ήταν ο μεγάλος άτυχος της ΑΕΚ στο ματς με τον Ατρόμητο (07/12, 4-1). Ωστόσο, ακόμα και ως τραυματίας έμεινε στον αγωνιστικό χώρο, μέχρι να δει τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει!

Η ΑΕΚ συνέχισε το εξαιρετικό σερί της, «κλείνοντας» τον πρώτο γύρο της Stoiximan Super League με νίκη.

Στη 13η «στροφή» του πρωταθλήματος μπόρεσε να επιβληθεί του Ατρομήτου με 4-1 (07/12). Με αυτόν τρόπο «κράτησε» τη διαφορά, που είχε με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Μπορεί η νίκη να ήρθε με εμφατικό τρόπο, αλλά ο Μάρκο Νίκολιτς απέκτησε έναν νέο «πονοκέφαλο».

Κι αυτό, αφορά τον τραυματισμό του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, καθώς οι πρώτες εικόνες δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός στην προσπάθειά του να προλάβει την μπάλα στο 58ο λεπτό, πριν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου χτύπησε στον αστράγαλό του.

Μάλιστα, δεν μπορούσε να το πατήσει καθόλου καλά και αναγκάστηκε να περάσει εκτός με φορείο.

Ακόμα και αν ήταν τραυματίας, ήθελε να αποχωρήσει από το γήπεδο, μόνο όταν σιγουρεύτηκε πως η ομάδα του έκανε το 2-0! Κι αυτό, γιατί την ώρα που αποχωρούσε με… σταθμό τα αποδυτήρια η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι.

Ωστόσο, όπως μετέφερε ο Πάνος Μάλαμας, μέσω της COSMOTE TV, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έμεινε σε μία γωνία, είδε τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει και σήκωσε τη γροθιά του.

Παρά το γεγονός, πως είχε χτυπήσει και ο τραυματισμός φαίνεται πως θα τον κρατήσει αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης.