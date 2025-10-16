Ο Ράφα Μπενίτεθ «συνδέθηκε» με τον Παναθηναϊκό και οι φίλοι του «τριφυλλιού» δεν έχασαν χρόνο, κάνοντας «πράσινη» την τελευταία του δημοσίευση.

Τις τελευταίες ώρες, το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ «συνδέθηκε» με τον πάγκο του Παναθηναϊκού, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο από την πλευρά των «πρασίνων».

Εν αντιθέσει, το «τριφύλλι» έσπευσε να τονίσει πως δεν τίθεται κάποιο τέτοιο ζήτημα, καθώς προπονητής του συλλόγου είναι ο Χρήστος Κόντης.

Πάντως, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είδαν μια ιδανική ευκαιρία, για να δώσουν μία «πράσινη» απόχρωση, στην τελευταία δημοσίευση του Ράφα Μπενίτεθ, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Πρόκειται για κάποιες φωτογραφίες, που δημοσίευσε στις 9 Οκτωβρίου, από τη Φιλαδέλφεια, όταν είχε βρεθεί εκεί στο πλαίσιο του 11ου «Aspire Academy Global Summit».

Κάποιοι φίλοι του «τριφυλλιού», λοιπόν, σχολίασαν κάτω από το συγκεκριμένο post, θέλοντας να δείξουν την εκτίμησή τους προς τον Ισπανό τεχνικό, αλλά και την επιθυμία τους να αναλάβει τα «ηνία» του συλλόγου.

«Καλώς ήρθες στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας μαέστρο» και «σε περιμένουμε», ήταν μερικά από τα χαρακτηριστικά σχόλια που έγιναν.

Δείτε τα σχόλια των φίλων του Παναθηναϊκού, στο post του Ράφα Μπενίτεθ: