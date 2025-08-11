Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, σχετικά με τη σημερινή συνέντευξη Tύπου του Ερασιτέχνη.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, ώστε να δώσει τη δική της απάντηση σε όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη, τη Δευτέρα (11/08).

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ζητάει βεβαίωση χρημάτων από τον Σαββίδη για τη νέα Τούμπα Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ενημέρωσε μέσω Συνέντευξης Τύπου πως ζητάει proof of funds ευρωπαϊκής τράπεζας από τον Ιβάν Σαββίδη.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Τη σημερινή παράσταση, με πρωταγωνιστές τον κ. Ησαϊάδη, που παραχώρησε τη θέση του προέδρου του ΑΣ, σε έναν παραγωγό του Metropolis, τον κ. Κωνσταντινίδη (ο οποίος προχώρησε και σε γεωπολιτική ανάλυση) και την κ. Γιαννακοπούλου, που δεν ήθελε να βλέπει και να διαβάζει το ακριβές χρονοδιάγραμμα στο άρθρο 2.2 του προτεινόμενου από την ΠΑΕ μνημονίου συνεργασίας, την αφήνουμε στην κρίση του κόσμου.

Όλα αυτά τα χρόνια και μέχρι σήμερα, η ΠΑΕ έχει δώσει στον Α.Σ. ΠΑΟΚ το ποσό των 18.171.908,31 ευρώ, εκ των οποίων, μάλιστα, τα 1.174.277,81 ευρώ αποτελούν προκαταβολές.

Επίσης, από εταιρίες συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει πάρει το ποσό του 1.936.000 ευρώ.

Θρύλος της Τσεχίας συμβουλεύει τον Ζαφείρη να βάλει τον ΠΑΟΚ στον… πάγο! Η ατάκα-προτροπή του Βλάντιμιρ Σμίτσερ, θρύλου της εθνικής Τσεχίας και της Σλάβια Πράγας, προς τον Χρήστο Ζαφείρη, με αφορμή τις «κρούσεις» του ΠΑΟΚ.

Συνολικά από την ΠΑΕ και τις εταιρίες του Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει εισπράξει συνολικά το ποσό των 20.107.908,31 ευρώ.

Ζητάμε, με δεδομένο ότι η διοίκηση του Α.Σ. ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι να κρύψει, να δοθούν στη δημοσιότητα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων της 16ης Ιουνίου και της 28ης Ιουλίου, τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ (όπου εξελέγησαν από εκλογές όπου συμμετείχαν μόλις 218 άτομα), είναι πια ξεκάθαρο πως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίσουν χρόνο, για λόγους που οι ίδιοι ξέρουν, και πως δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη.

Ήρθε η ώρα να αναλάβουν τις συλλογικές και ατομικές ευθύνες τους.

Όλοι κρινόμαστε από τον κόσμο και την ιστορία».