Μακριά από τον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τετέ, καθώς ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είπε το δικό του «αντίο».

Όλα δείχνουν ότι ο Τετέ δεν θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς θα επιστρέψει στην πατρίδα του.

Η Γκρέμιο είναι η ομάδα, που έχει μπει πολύ δυνατά στο «παιχνίδι» για την απόκτησή του και πιέζει για να τον αποκτήσει.

Ωστόσο, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής «ανακοίνωσε» ουσιαστικά το «τέλος» του από τους «πράσινους».

Με μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ευχαρίστησε τους φίλους του Παναθηναϊκού και είπε το δικό του «αντίο».

Για την ιστορία, o Τετέ ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2024 έναντι 5.750.000 ευρώ από τη Γαλατάσαραϊ. Έκτοτε πρόλαβε να παίξει σε 76 αγώνες με το «τριφύλλι» έχοντας 13 γκολ και 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά, το «αντίο» του Τετέ:

«Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που απλά πρέπει να κάνεις, χωρίς να προσπαθείς να καταλάβεις τα πάντα… Κι έτσι ακριβώς βρέθηκα εκεί.

Έκανα αυτό που ξέρω να κάνω καλύτερα: Να παίζω ποδόσφαιρο.

Έπαιξα με όλη μου τη θέληση και την καρδιά στο χορτάρι.

Γι’ αυτό θα πω “εις το επανιδείν” στους υπέροχους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Το καλύτερο βήμα στην καριέρα μου ως τώρα.

Εδώ εξελίχθηκα, έμαθα και κατάφερα να γίνω η καλύτερη εκδοχή μου».