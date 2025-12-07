Ο ΠΑΟΚ βγήκε νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον Άρη (07/12, 3-1), με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τάισον!

Το ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League «βάφτηκε» ασπρόμαυρο. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει τον Άρη (07/12, 3-1) και συνεχίζει το «κυνήγι» του Ολυμπιακού στη βαθμολογία χωρίς «απώλειες».

Σε ένα ματς, όπου υπήρχε και ξεκάθαρος πρωταγωνιστής. Ναι μεν, ο Γιώργος Γιακουμάκης σκόραρε δύο φορές. Ωστόσο, τα όσα έκανε ο Τάισον ήταν «μαγικά»!

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είναι σε εξαιρετική κατάσταση και με την εμφάνισή του απέναντι στους «κίτρινους» κατάφερε ό,τι κανείς άλλος στο πρωτάθλημα!

Με το γκολ, που πέτυχε στο 28ο λεπτό του ματς να είναι μονάχα η «πινελιά» του.

Όλα όσα έκανε ο Τάισον απέναντι στον Άρη

Σύμφωνα με το Sofascore, ο 37χρονος μεσοεπιθετικός τελείωσε την αναμέτρηση έχοντας 58 επαφές με την μπάλα. Το ποσοστό ευστοχίας στις πάσες του σταμάτησε στο 70% (31/44) , με δύο εξ αυτών να είναι και «κλειδιά», ενώ δημιούργησε και δύο μεγάλες ευκαιρίες για την ομάδα του.

Την ίδια ώρα, κέρδισε 9/13 μονομαχίες, που έδωσε, ενώ τη μοναδική φορά που επιχείρησε να ντριμπλάρει ήταν επιτυχημένη.

Ωστόσο, έκανε και πολλά πράγματα που δεν μπορούν να «αποτυπωθούν» στη στατιστική, καθώς ήταν μία μόνιμη πηγή κινδύνου.

Τι ήταν αυτό, που τον έκανε να «ξεχωρίσει»; Η συνολική βαθμολογία που πήρε στο τέλος της αναμέτρησης! Σύμφωνα με το Sofascore, ο Τάισον έκανε το… τέλειο ματς, καθώς «έπιασε» καθαρό «10άρι»!

Έναν αριθμό, που κανείς άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει δει στο πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν! Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί, πως και η δεύτερη καλύτερη επίδοση ανήκει και πάλι στον παίκτη του ΠΑΟΚ.

Κι αυτό, χάρη στα όσα έκανε απέναντι στην Κηφισιά (23/11, 3-0), που του «χάρισε» συνολική βαθμολογία 9.8!