Αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ δεν έχει προηγούμενο, με τους τραυματισμούς τερματοφυλάκων, τα τελευταία δύο χρόνια.

Απίστευτη ατυχία για τον ΠΑΟΚ, ακόμα και όταν έχουν μπει στον «πάγο» τα πρωταθλήματα.

Ένα ηχηρό «καμπανάκι» ήχησε τις τελευταίες ώρες και μετά την αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία (12/11, 1-1).

Στο παγωμένο Ρέικιαβικ ο Δημήτρης Μοναστηρλής πήρε φανέλα βασικού. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το ματς έχοντας ενοχλήσεις στο ισχύο.

Γι’ αυτό και τις επόμενες ώρες θα κάνει εξετάσεις, ώστε να φανεί το μέγεθος της «ζημιάς» του.

Σε ένα «όσκαρ ατυχίας» για τον ΠΑΟΚ με τους τερματοφύλακές του, που δεν έχει προηγούμενο.

#InternationalPlayers Καλή επιτυχία στους διεθνείς μας! Καλή επιτυχία στην Εθνική Ελλάδας U21 στον κρίσιμο αγώνα μπαράζ για την πρόκριση στα τελικά του EURO 2027! #PAOK #Mythou #Banza #Monastirlis pic.twitter.com/IF7vtU9aDv — PAOK FC (@PAOK_FC) November 12, 2026

Η ατυχία του ΠΑΟΚ με τους τερματοφύλακες

Τον τελευταίο καιρό ο Έλληνας πορτιέρε είχε «κερδίσει» τη θέση του στο βασικό σχήμα, με πολύ καλές εμφανίσεις.

Ωστόσο, πλέον, είναι «ανοιχτό» το σενάριο οι Θεσσαλονικείς να μείνουν με έναν τερματοφύλακα, για ένα χρονικό διάστημα.

Αυτός ήταν και ο έβδομος τραυματισμός στη θέση Νο.1, μέσα σε δύο χρόνια, για την ομάδα της Βόρειας Ελλάδας!

Κι όμως, τρεις διαφορετικοί παίκτες, με έναν τεράστιο όγκο «ζημιών».

Ο Γίρι Παβλένκα, από όταν ήρθε στα μέρη μας, έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς.

Ο Τσέχος πορτιέρε στο διάστημά του στην Ελλάδα έχει συνολικά αποκομίσει πέντε διαφορετικούς.

Σοβαρότερος είναι προφανώς και ο τελευταίος, μιας και έχει κάνει χειρουργείο στον ώμο, που θα τον κρατήσει στα «πιτς» για 3-4 μήνες!

Ο Αντώνης Τσιφτσής τη σεζόν 2024-25 αποφάσισε να κάνει και αυτός χειρουργείο, ώστε να ξεπεράσει το σύνδρομο των κοιλιακών προσαγωγών.

Και σε αυτές τις «ζημιές» ήρθε να προστεθεί και το πρόσφατο πρόβλημα του Δημήτρη Μοναστηρλή.

Κάπου εδώ να αναφέρουμε ότι και στα τέλη της σεζόν 2024-25 είχε έναν μικροτραυματισμό, αλλά τότε δεν είχε βασικό ρόλο στο rotation της πρώτης ομάδας.

Σε ένα απίστευτο «όσκαρ ατυχίας» για τους τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ.