Ο Ανδρέας Δημάτος, Media Consultant της UEFA, με ένα post στο Facebook, ανέλυσε τη συνεισφορά των ελληνικών ομάδων για τη βαθμολογία της χώρας την τελευταία πενταετία.

Σε ανάλυσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο Ανδρέας Δημάτος, Media Consultant της UEFA, καταγράφει τη συνεισφορά των ελληνικών συλλόγων στην άνοδο της Ελλάδας στη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Συγκεκριμένα, για την πενταετία 2022-23 έως 2026-27, περίοδο κατά την οποία οι ομάδες της χώρας έχουν συλλέξει συνολικά 223,25 βαθμούς, έχει διαμορφωθεί ένας εθνικός συντελεστής της τάξης του 47,612, βάσει των εκπροσώπων ανά σεζόν.

Ο σύλλογος που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς σε αυτό το διάστημα είναι ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να φτάνουν σε αυτό το διάστημα στους 71,750 πόντους. Αυτό σημαίνει πως η συνδρομή τους στον εθνική συντελεστή της πενταετίας είναι στους 15,500 βαθμούς, ήτοι ένα ποσοστό της τάξης του 32.6%.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει ο Ανδρέας Δημάτος στην ανάρτησή του:

«-Ο Ολυμπιακός παραμένει σταθερά η πρώτη ομάδα σε συνεισφορά βαθμών στον τρέχοντα ελληνικό συντελεστή 5ετίας, που θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, και που προς το παρόν έχει ανεβάσει την Ελλάδα στη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA

-Ο Παναθηναϊκός μετά από πολλά χρόνια προσπέρασε τον ΠΑΟΚ, που αποτελούσε σταθερό δίδυμο με τον Ολυμπιακό σε προσφορά βαθμών, εκμεταλλευόμενος την τρίτη καλή του ευρωπαϊκή σεζόν και την εφετινή απουσία του Δικέφαλου

-Η ΑΕΚ που δεν… υπήρχε στα πρώτα τρία χρόνια της τρέχουσας 5ετίας έχει καταφέρει να αυξήσει το ποσοστό της σε αυτούς τους 16 μήνες με τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της

-Με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται η συνδρομή των ομάδων μας στο top-10 της χώρας στη βαθμολογία της UEFA».