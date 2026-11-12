Δεν ήταν ευχάριστα τα νέα του ΠΟΑΚ για τον Κρίστιαν Γιάκιτς, καθώς θα μείνει στα «πιτς» για 4-6 εβδομάδες. Πώς «μεταφράζεται» η απουσία του σε αριθμούς;

Καθόλου ευχάριστα δεν ήταν τα μαντάτα στον ΠΑΟΚ. Ο Κρίστιαν Γιάκιτς τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (08/11, 1-1) και άπαντες περίμεναν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Τελικά, η μαγνητική του έδειξε κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, κάτι που σημαίνει θα μείνει εκτός για 4-6 εβδομάδες.

Μπορεί η διακοπή για τις εθνικές ομάδες να βοηθάει, ώστε να μην φανεί το «κενό» του, αλλά ο Κροάτης χαφ θα λείψει από σημαντικά παιχνίδια.

Πώς «μεταφράζεται» η απουσία του σε αριθμούς και επιδόσεις;

Αρχικά, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που μοιάζει να έχει «κερδίσει» τον Αλέσιο Λίσι.

Έτσι και αλλιώς, μαζί με τον Χρήστο Ζαφείρη και τον Μπαπτίστ Σάνταμαρια είναι οι τρεις παίκτες που επιλέγονται συχνότερα στο κέντρο.

Παρ’ όλα αυτά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» υπάρχει το ενδεχόμενο να δει τον Κρίστιαν Γιάκιτς από τη νέα σεζόν.

Ο 29χρονος μέσος μετρούσε στη Stoiximan Super League επτά συμμετοχές, έχοντας και μία ασίστ.

Παράλληλα, οι εμφανίσεις του ήταν μεστές, μιας και πάντα ήταν βοηθητικός για την ομάδα του.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα είχα κατά μέσο όρο 38.7 επαφές με την μπάλα ανά ματς, αλλά και 84% ευστοχία στις πάσες του.

Πολύ καλός ήταν και στα αμυντικά του καθήκοντα. Αυτή τη στιγμή, έχει 1.4 επιτυχημένα τάκλιν, 3.1 ανακτήσεις της μπάλας, αλλά και δύο απομακρύνσεις, όταν κινδύνευε η ομάδα του!

Σε μία απουσία που σίγουρα θα φέρει «πονοκέφαλο» στον Αλέσιο Λίσι εν όψει της συνέχειας.