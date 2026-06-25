Ο Παναθηναϊκός βρήκε τον «εκλεκτό» του για τα γκολπόστ, με τον Ινιάκι Πένια, να «σπάει» ρεκόρ, πριν καν φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι!

Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε γρήγορα και μπόρεσε να «κλείσει» το κενό στη θέση του βασικού τερματοφύλακα.

Και το έκανε, με έναν παίκτη που έχει συμμετοχές και με την Μπαρτσελόνα. Ο Ινιάκι Πένια δεν είχε ξεκάθαρο ρόλο στους «μπλαουγκράνα» και αποφάσισε, μετά από έναν δανεισμό στην Έλτσε να πει «αντίο».

Οι «πράσινοι» δεν άφησαν ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία, μπήκαν δυνατά, και τις τελευταίες ώρες είναι και με τη… βούλα παίκτης τους! Σε μία συμφωνία που θα τον έχει «δεμένο», για τα επόμενα τρία χρόνια. Δηλαδή, μέχρι το καλοκαίρι του 2029!

Μάλιστα, ο Ισπανός πορτιέρε «έσπασε» ρεκόρ, πριν καν κάνει την πρώτη του προπόνηση, και πριν καν παίξει με το τριφύλλι στο στήθος.

Πώς το έκανε; Αρκεί να δούμε το deal, που έφερε και τη «μετακίνησή» του από την Μπαρτσελόνα.

Ο Παναθηναϊκός έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς δαπάνησε συνολικά 3.000.000 ευρώ, για να κάνει δικό του τον Ινιάκι Πένια!

Μία αρκετά δαπανηρή μεταγραφή, όταν μιλάμε για έναν τερματοφύλακα και τα ελληνικά δεδομένα.

Και μάλιστα, δεν έχει υπάρξει πιο «ακριβή» παρόμοια απόκτηση για τους «πράσινους»! Κι όμως, αφού μέχρι πρότινος στην κορυφή ήταν ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, που είχε κοστίσει 1.500.000 ευρώ, όταν και πήρε μεταγραφή από την Σπέτσια.

Όμως, τις τελευταίες ώρες ο Ινιάκι Πένια τού πήρε την πρωτιά, χωρίς να συμβαίνει το ίδιο και στη Stoiximan Super League.

Κι αυτό, γιατί ο Ρομπέρτο και τα 6.000.000 που είχε δώσει ο Ολυμπιακός παραμένουν μέχρι και σήμερα τα περισσότερα που έχουμε δει για έναν τερματοφύλακα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

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