Ο Σιμόν Μπανζά προβάρει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, σε μία μεταγραφή, που μπορεί να μην είχε γίνει ποτέ, αν δεν είχε τη μητέρα του!

Τελικά, ο ΠΑΟΚ κατέληξε στον άνθρωπο που θα ενισχύσει στην επιθετική του γραμμή.

Ο Σιμόν Μπανζά -όλα δείχνουν- ότι τουλάχιστον για τη νέα σεζόν θα φορά τα ασπρόμαυρα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» τα έχει βρει με την Αλ Τζατζίρα, για τον δανεισμό του 30χρονου ποδοσφαιριστή.

⚫⚪ PAOK reach agreement with Al Jazira for the loan signing of Simon Banza.https://t.co/1CY3ecUlrQ#PAOK #SuperLeagueGR — TransferFeed (@transferfeedcom) September 10, 2026

Το μόνο που απομένει είναι να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, ώστε να «κλειδώσει» και το τυπικό σκέλος της απόκτησής του.

Για έναν ποδοσφαιριστή, που θα μπορούσε να είχε αφιερώσει τη ζωή του, σε μία άλλη καριέρα, αν δεν υπήρχε η μητέρα του!

Το καράτε και η μητέρα του Μπανζά που άλλαξε τα πάντα

Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Σιμόν Μπανζά ως πιτσιρικάς δεν είχε επαφή με τη «στρογγυλή θεά».

Αντίθετα, ήταν σε ένα άθλημα, το οποίο δεν ήταν ούτε καν ομαδικό. Ο πατέρας του είχε μαύρη ζώνη στο καράτε και γι’ αυτό αποφάσισε να ακολουθήσει τον ίδιο… δρόμο με εκείνον.

Για τρία ολόκληρα χρόνια ο παίκτης από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είχε αφιερωθεί στην πολεμική τέχνη και έφτασε στο να έχει κερδίσει μία κίτρινη, μία πορτοκαλί και μία πορτοκαλί/λευκή ζώνη.

Και κάπου εκεί ήρθε μία σκέψη της μητέρας του. Ο μεγάλος του αδερφός έπαιζε ποδόσφαιρο και ήθελε και ο Σιμόν Μπανζά να έχει την ίδια «διαδρομή».

Τελικά, η επιθυμία της μαμάς του έγινε και πράξη, αφού ο νυν 30χρονος επιθετικός προπονούταν καθημερινά με τον αδερφό του, αλλά και την τοπική ομάδα, όπου ζούσε στη Γαλλία.

Τα υπόλοιπα είναι απλά ιστορία, καθώς από τότε όλη του η ζωή είναι με μία μπάλα στα πόδια.

Με μία καριέρα που ξεκίνησε επαγγελματικά στη Λανς, έφτασε στην Μπράγκα, στην Τραμπζονσπόρ, στα ΗΑΕ και τώρα όλα δείχνουν ένα νέο κεφάλαιο, που ονομάζεται: ΠΑΟΚ.