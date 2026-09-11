Τα δύο ερυθρόλευκα άκρα της «κλωστής» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς.

Ήρθε μέσα σε κλίμα δυσπιστίας – περισσότερο λόγω συνθήκης και λιγότερο για τον ίδιο φυσικά – και κατάφερε μέσα σε 941 ημέρες να γίνει ένας εκ των πιο πετυχημένων αν όχι ο πιο πετυχημένος τεχνικός στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Εκείνος που έβαλε τη δική του υπογραφή στην πιο λαμπρή στιγμή της ιστορίας του συλλόγου. Και φεύγει σαν Κύριος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον οποίο ο Πειραιάς, εσαεί θα χρωστάει κάτι. Όχι έναν Άυγουστο που λέει και το τραγούδι αλλά έναν Μάη.

Ο κύκλος του Βάσκου τεχνικού – μέχρι να ανοίξει ένας άλλος με προπονητή από τον τόπο του – έκλεισε. Και πως τα έφεραν έτσι η μοίρα και τα χρόνια που συνέβη σε μια πανομοιότυπη συνθήκη με όταν ανέλαβε.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τον Φλεβάρη του 2024 και έκανε ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, παρακολουθώντας όμως τον Ολυμπιακό του από τις κερκίδες του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ.

Δυομιση χρόνια μετά, ο διάδοχός του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα κάνει το ντεμπούτο του απέναντι στους Κρητικούς (12/9, 19:00) στο Φάληρο, πριν ακολουθήσει παιχνίδι για την Ευρώπη, την Τετάρτη 16/9 στο ίδιο γήπεδο με τη Γιαγκελόνια. Τότε ήταν η Φερεντσβάρος γι τον Μεντιλίμπαρ.