Το παράδειγμα μιας άλλης επαρχικής ομάδας ακολουθεί ο Παναιτωλικός που έχει μπει εντυπωσιακά στη σεζόν. Το Ole.gr θυμίζει…

Το καμάρι του Αγρινίου κάνει περήφανο τον τόπο του στο ξεκίνημα της περιόδου 2026-27.

Σε μια εποχή που τα «θαύματα» εκλίπουν και το business ρουφάει κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερο τα όποια ψίγματα ρομαντισμού, ο Παναιτωλικός φέρνει μία ευχάριστη νότα στον κόσμο του ελληνικού πρωταθλήματος.

Λιγότερες από 20 μέρες πέρασαν από την αποκαρδιωτική εμφάνιση και τον αποκλεισμό του Παναιτωλικού από τη League Phase του Κυπέλλου (Καλαμάτα) και φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης. Ποιος να το έλεγε στον Γιάννη Αναστασίου, τον κόσμο και τους παίκτες της ομάδας που πείσμωσαν μετά το… χαστούκι. Και τα αποτελέσματα αυτού αντικατοπτρίζονται στον βαθμολογικό πίνακα.

Ο «Τίτορμος» έκανε το 3/3 παίρνοντας αρκετά από τις μεταγραφές του και σημείωσε κάτι σπάνιο στον μικρόκοσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου αν και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η εικόνα πριν την 4η στροφή σύντομα θα ανατραπεί. Και το πολύ απαιτητικό πρόγραμμα που έχει ο Παναιτωλικός από εδώ και πέρα (Παναθηναϊκός ΟΑΚΑ, ΠΑΟΚ εντός, Κηφισιά εκτός, Ολυμπιακός εντός, ΑΕΚ εκτός, ΟΦΗ εντός και Άρης εκτός), παίζει σίγουρα τον δικό του ρόλο.

Όπως και να έχει όμως, ο Παναιτωλικός δεν έμεινε μονάχα στο σπάσιμο της «κατάρας» της πρεμιέρας αλλά έδωσε συνέχεια σε αυτό. Και με 3Χ3 μπορεί να κοκορεύεται έστω και προσωρινά για την μοναξιά της κορυφής της Super League. Η μοναδική ομάδα που τα έχει καταφέρει με 7 γκολ μάλιστα ενεργητικό και ένα παθητικό.

Για να βρει κανείς την τελευταία φορά που κάποια ομάδα εκτός Top-5 βρέθηκε στην κορυφή έστω και για μία αγωνιστική, πρέπει να γυρίσει τον χρόνο στην περίοδο 2021-22. Το εντυπωσιακό τότε ξεκίνημα του Βόλου, έφερε την ομάδα της Μαγνησίας στο ρετιρέ για δύο στροφές (2η και τρίτη), πριν ο Ολυμπιακός τον προσπεράσει.

Μετά το πέρας μάλιστα της δεύτερης αγωνιστικής, ο Βόλος ισοβαθμούσε στην κορυφή με τον ΠΑΣ Γιάννινα στους έξι βαθμούς.