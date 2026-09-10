Ο Παναθηναϊκός έκανε το 3/3, αφού κέρδισε την Κηφισιά (10/09, 3-1) και ο Τζέικομπ Νίστρουπ στάθηκε σε μία «μεγάλη δύναμη» της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός «πάτησε» κορυφή. Οι «πράσινοι» φιλοξένησαν την Κηφισιά (10/09, 3-1), για την εξ αναβολής 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς, που λίγο έλειψε να γίνει και η… ζημιά. Το «τριφύλλι» πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον Κινγκς Κάνγκουα, αλλά ήρθε η ισοφάρισε από τους φιλοξενούμενους στο 74’.

Ωστόσο, τα γκολ των Βισέντε Ταμπόρδα και Ελμίν Ραστόντερ ήταν αρκετά, για να έρθει το «τρίποντο» για την ομάδα τους.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν πολύ ικανοποιημένος, από την απόδοση των παικτών του.

Μάλιστα, στις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ στάθηκε σε κάτι πολύ συγκεκριμένα και το χαρακτήρισε ως: μία απ’ τις «μεγάλες δυνάμεις» του Παναθηναϊκού.

Πού ακριβώς αναφέρθηκε; Σο γεγονός πως οι «πράσινοι» βρίσκουν πολλά γκολ, από διαφορετικούς παίκτες.

Σε μία συνθήκη που φέρνει «χαμόγελα» στον Δανό προπονητή.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ:

«Η Κηφισιά είναι ένας σκληρός αντίπαλος. Είναι μία ομάδα που έπαιξε με ένταση, άσκησε πίεση και προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο.

Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Από τα πρώτα δέκα λεπτά ήμασταν καλύτεροι, δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα και δημιουργήσαμε καλές ευκαιρίες. Παραμείναμε ψύχραιμοι όταν κατάφεραν να σκοράρουν από το πουθενά, ενώ εμείς είχαμε ήδη χάσει πολλές καθαρές ευκαιρίες.

Γενικά είμαι ευχαριστημένος, αλλά υπάρχουν ακόμη πράγματα στα οποία μπορούμε να βελτιωθούμε».

Για τα γκολ των Κάνγκουα και Ραστόντερ:

«Αυτό δείχνει ότι έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να σκοράρουν. Ο Λιβάι, ο Ντέσερς, ο Κάνγκουα, ο Ουναΐ, ο Τεττέη και άλλοι. Δεν τους έχω αναφέρει όλους.

Νομίζω ότι αυτή είναι μία από τις μεγάλες δυνάμεις της ομάδας. Έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές που αισθάνονται ότι πρέπει να σκοράρουν. Αυτό μας βοήθησε σήμερα, αλλά θα μας βοηθήσει και σε άλλα παιχνίδια, όταν τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν τόσο καλά και θα χρειαζόμαστε ένα γκολ».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ: