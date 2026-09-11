Μία «γλυκιά» ιστορία με χαρακτήρα… κουίζ αποκάλυψε πρώην παίκτης του Ολυμπιακού που συνεργάστηκε με τον Μεντιλίμπαρ για να τον αποχαιρετήσει.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μένει πια στον Πειραιά καθώς η «ερυθρόλευκη» διοίκηση αποφάσισε να αλλάξει τον άνθρωπο στον προπονητικό θώκο πριν την έναρξη της ευρωπαϊκής σεζόν, ευελπιστώντας σε καλύτερα αποτελέσματα.

Ο Βάσκος τεχνικός που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου και όχι μόνο, υπογράφοντας τη μεγαλύτερη στιμή του Ολυμπιακού, έγινε δέκτης παμπολλων μηνυμάτων αγάπης τις τελευταίες ώρες από τον κόσμο της ομάδας και όχι μόνο.

Ο «στρατηγός» Μέντι θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στην καρδιά και το μυαλό τόσο του φίλαθλου λαού των «ερυθρολεύκων» όσο και ορισμένων παικτών του που έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν με όμορφο τρόπο. Παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε και με τους οποίες έζησε μεγαλεία.

Από τον Ροντινέι και τους Γιάρεμτσουκ και Ρέτσο, αρκετοί ήταν εκείνοι που αποχαιρέτησαν τον Μεντιλίμπαρ δημόσια με ένα πλατύ «ευχαριστώ». Μέσα σε αυτά δεν έλειψαν και οι… ιστορίες τώρα που τελείωσε η θητεία του στον Ολυμπιακό. Από έναν πρώην παίκτη της ομάδας.

There is a coach out there who makes his players do forward rolls (bolatas) whenever they miss the goal in a finishing drill or make a decision/action he doesn’t like.



It doesn’t matter if the player is 18 or 36. It doesn’t matter what his name is.



Once in a training session a… — Daniel Podence (@daniel_podence) September 10, 2026

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είπε το δικό του αντίο στον Μέντι με κάτι που θυμήθηκε από εκείνον, αστειεύομενος με ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που είχε ως πρωταγωνιστή τον Κωνσταντή Τζολάκη.

«Υπάρχει ένας προπονητής που αναγκάζει τους παίκτες του να κάνουν κυβιστήσεις (τούμπες) κάθε φορά που αστοχούν σε άσκηση τελειωμάτων ή όταν παίρνουν κάποια απόφαση ή κάνουν κάποια κίνηση που δεν του αρέσει.

Δεν έχει σημασία αν ο παίκτης είναι 18 ή 36 ετών. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το όνομά του.

Κάποτε, σε μια προπόνηση, ένας τερματοφύλακας έδωσε μια πάσα κατευθείαν στον μέσο και έχασε την μπάλα… έκανε 10 κυβιστήσεις, ακριβώς στη μέση της άσκησης😂😂😂

Αυτός ο ίδιος τερματοφύλακας είναι ο μοναδικός στην Premier League που δεν έχει δεχτεί γκολ μετά από 3 αγώνες», κατέληξε εννοώντας φυσικά τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είχε πολύ καλή σχέση με τον Βάσκο τεχνικό που τον πίστευε και τον στήριζε, γράφοντας μάλιστα, μεταξύ άλλων, όταν έγινε γνωστό το διαζύγιο πως… «Μην κλαις επειδή τελείωσε αλλά να χαμογελάς που συνέβη. Τι ταξίδι ήταν αυτό…», ευχαριστώντας τον Mr Μεντιλίμπαρ.