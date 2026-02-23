Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «έδειξε», μέσα από μία ατάκα, γιατί δεν χρησιμοποιεί βασικό τον Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες μπόρεσαν να πανηγυρίσουν ένα σημαντικό «τρίποντο» απέναντι στον Παναιτωλικό (21/02, 2-0), για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές, που μπόρεσε να «ξεχωρίσει» για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Μπορεί να πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 82ο λεπτό, αλλά είχε μία πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Φυσικά, τον μεγάλο «θόρυβο» έφερε το γκολ του, που ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη της ομάδας του.

Η αλήθεια είναι πως τα «νούμερα» του Τούρκου μεσοεπιθετικού είναι τρομερά. Τη φετινή σεζόν έχει επτά γκολ και έξι ασίστ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Κι όλα αυτά, ενώ έχει πολύ μικρό χρόνο συμμετοχής, αφού έχει παίξει 693 λεπτά. Με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να «εξηγεί», με μία ατάκα, γιατί συμβαίνει αυτό.

«Όταν του δίνουμε λιγότερο χρόνο συμμετοχής είναι συνεχώς μέσα στις φάσεις»

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό (21/02, 2-0) ο Βάσκος τεχνικός ρωτήθηκε για τον ποδοσφαιριστή του και τη χρησιμοποίησή του.

Στο «γιατί» δεν ξεκινάει βασικός, είχε και μία ξεκάθαρη απάντηση. Συγκεκριμένα, ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως, όταν ξεκινάει βασικός ο Γιουσούφ Γιαζίτσι «χάνεται» και δεν είναι συνέχεια μέσα στις φάσεις.

Αντίθετα, όταν ο 29χρονος μεσοεπιθετικός περνάει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή είναι περισσότερο μέσα στις φάσεις του αγώνα.

Επομένως, μπορεί να μιλάμε για μία μικρή ατάκα, αλλά «εξηγεί» πλήρως, γιατί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιλέγει τον ποδοσφαιριστή του να έρχεται από τον πάγκο.

Αναλυτικά, τι είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για τη χρησιμοποίηση του Γιουσούφ Γιαζίτσι:

«Ο Γιαζίτζι όντως είναι πάντα μέσα στις φάσεις και μπορεί να δημιουργήσει. Μπορεί κάποιος να αναρωτιέται γιατί δεν παίζει από την αρχή, η απάντηση είναι ότι όταν του δίνουμε περισσότερο χρόνο συμμετοχής δεν είναι τόσο μέσα στις φάσεις, απ’ ότι όταν του δίνουμε λιγότερο χρόνο συμμετοχής που είναι συνεχώς μέσα σε αυτές».