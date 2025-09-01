Ο Ντανιέλ Ποντένσε δεν θα έρθει στην Ελλάδα στις 13:45 της Δευτέρας (01/09), καθώς προέκυψε ένα διαδικαστικό ζήτημα, με τον Πορτογάλο να «στέλνει» το δικό του μήνυμα.

Η μεγάλη επιστροφή είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της! Ο Ολυμπιακός θα καλύψει το κενό του στα εξτρέμ με έναν παλιό του γνώριμο.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε, μετά από έναν χρόνο στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάμπ επιστρέφει στην Ελλάδα! Mόνο τα τυπικά, απομένουν για να υλοποιηθεί η τρίτη του θητεία στους «ερυθρόλευκους»!

Ο Πορτογάλος ήταν να έρθει στη χώρα μας το μεσημέρι της Δευτέρας (01/09) και πιο συγκεκριμένα στις 13:45.

Ημέρα Ποντένσε για τον Ολυμπιακό: Πότε έρχεται στην Ελλάδα & το deal με την Αλ Σαμπάμπ Η μεγάλη επιστροφή είναι μια… ανάσα από την υλοποίησή της! Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Ντανιέλ Ποντένσε και ποιο το deal του Ολυμπιακού με την Αλ Σαμπάμπ;

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει, καθώς «έχασε» την πτήση του. Μάλιστα, έστειλε ο ίδιος ένα ελληνικό «μήνυμα» στους φίλους των Πειραιωτών, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Ποιος είναι ο λόγος, που η άφιξή του στην Ελλάδα θα καθυστερήσει; Το γεγονός πως η Αλ Σαμπάμπ ξέχασε να του δώσει εξουσιοδότηση, ώστε να φύγει από τη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας «κίνδυνος», για τη μεταγραφή του, καθώς ο ίδιος είπε: «Αργά ή γρήγορα θα είμαι στην Αθήνα».

Όλα δείχνουν πως θα έρθει στους «ερυθρόλευκους» με τη μορφή του δανεισμού.

Παρ’ όλα αυτά, οι Πειραιώτες θα μπορούν να τον κάνουν δικό τους το επόμενο καλοκαίρι, καθώς θα υπάρχει οψιόν αγοράς στη συμφωνία με την Αλ Σαμπάμπ.

Το ελληνικό «μήνυμα» του Ντανιέλ Ποντένσε:

«Δυστυχώς δεν πήρα την πτήση για Αθήνα, διότι η ομάδα εδώ ξέχασε να μου δώσει την εξουσιοδότηση που χρειάζομαι για να φύγω από τη χώρα… την περιμένω από ώρα σε ώρα και αργά ή γρήγορα θα είμαι στην Αθήνα».

Δείτε παρακάτω το story του Ντανιέλ Ποντένσε: