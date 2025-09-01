Η μεγάλη επιστροφή είναι μια… ανάσα από την υλοποίησή της! Πότε έρχεται στην Ελλάδα ο Ντανιέλ Ποντένσε και ποιο το deal του Ολυμπιακού με την Αλ Σαμπάμπ;

Η μεγάλη επιστροφή είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της! Ο Ολυμπιακός θα καλύψει το κενό του στα εξτρέμ με έναν παλιό του γνώριμο.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε, μετά από έναν χρόνο στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάμπ επιστρέφει στην Ελλάδα! Mόνο τα τυπικά, απομένουν για να υλοποιηθεί η τρίτη του θητεία στους «ερυθρόλευκους»!

Υπενθυμίζουμε, πως ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ήρθε στα μέρη μας πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2018. Τον Γενάρη του 2020 η Γουλβς δαπάνησε ένα ποσό που «άγγιζε» τα 20.000.000 και τον έκανε δικό της!

Ο Ντανιέλ Ποντένσε επέστρεψε στον Ολυμπιακό το 2023 με τη μορφή δανεισμού και πρόλαβε να ζήσει την ιστορική κατάκτηση του Conference League.

Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2024 πήρε μεταγραφή στην Αλ Σαμπάμπ έναντι 5.500.000 ευρώ.

Η ώρα άφιξης και το deal με την Αλ Σαμπάμπ

Όμως, αυτά ανήκουν στο παρελθόν, καθώς ο 29χρονος σε λίγες ώρες θα είναι Ελλάδα, για να «ανοίξει» ο τρίτος του κύκλος με τον Ολυμπιακό.

Οι εξελίξεις «έτρεξαν» και το μεσημέρι της Δευτέρας (01/09) και πιο συγκεκριμένα στις 13:45 θα φτάσει στο αεροδρόμιο, Ελ. Βενιζέλος.

Από εκεί και πέρα, όλα δείχνουν πως θα έρθει στους «ερυθρόλευκους» με τη μορφή του δανεισμού. Τουλάχιστον έτσι μεταδίδουν και τα περισσότερα Μέσα της Σαουδικής Αραβίας.

Παρ’ όλα αυτά, οι Πειραιώτες θα μπορούν να τον κάνουν δικό τους το επόμενο καλοκαίρι, καθώς θα υπάρχει οψιόν αγοράς στη συμφωνία με την Αλ Σαμπάμπ.