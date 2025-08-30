Ολυμπιακός και Ντάνιελ Ποντένσε, πράξη τρίτη; Ο Πορτογάλος και η πλευρά του σίγουρα το επιθυμούν, οι Πειραιώτες αναζητούν εξτρέμ, αλλά η στάση της Αλ Σαμπάμπ κρίνει τη μεταγραφή.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε και οι οικονομικές του διαφορές με την Αλ Σαμπάμπ άλλαξαν τα δεδομένα, σε έναν «γάμο» που ο ίδιος ο Πορτογάλος εξτρέμ επέλεξε, από κοινού με την πλευρά του, στο τέλος της σεζόν 2023/24.

Ακόμα και αν οι οφειλές προς το πρόσωπό του μοιάζουν ικανές για να δρομολογήσουν εξελίξεις, ο Ντάνιελ Ποντένσε έχει συμβόλαιο με την Αλ Σαμπάμπ, για άλλα δύο χρόνια. Εν ολίγοις, οι Σαουδάραβες είναι «ρυθμιστές» κάθε πιθανής μεταγραφής.

Η πλευρά του παίκτη προσπαθεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τη διοίκηση της Αλ Σαμπάμπ και να εξασφαλίσει το «ΟΚ», είτε για δανεισμό, είτε για μεταγραφή, με μία λογική τιμή. Υπενθυμίζεται πως βάσει Transfermarkt, ο Ντάνιελ Ποντένσε κοστολογείται στα 5.500.000 ευρώ. Ο Ολυμπιακός, άλλωστε, δεν είναι αρνητικός στην αγορά του ποδοσφαιριστή.

Το θέμα είναι «υπαρκτό» και «ζωντανό», οι εξελίξεις όμως πρέπει να «τρέξουν» γρήγορα, γιατί έως ο Ολυμπιακός θα έχει δικαίωμα να τον εντάξει στην ευρωπαϊκή του λίστα για τη League Phase του Champions League, έως τα μεσάνυχτα της Τρίτης (02/09).