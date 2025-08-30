Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις τελευταίες ημέρες που οι μεταγραφές στην Ελλάδα είναι «ανοικτές».

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ εξασφάλισαν μία θέση σε League Phase διοργάνωσης της UEFA και οι μεταγραφές ακόμη «τρέχουν». Τόσο για τις τρεις προαναφερθείσες ομάδες, όσο και για τον Ολυμπιακό, που θα αγωνιστεί στη League Phase του Champions League.

Έως πότε είναι «ανοιχτό» το παράθυρο, όμως, για τις ελληνικές ομάδες και τι ισχύει για τις ευρωπαϊκές λίστες τους;

Όπως είχε ανακοινώσει επίσημα η ΕΠΟ σε συνεδρίαση της τον Απρίλιο, η θερινή μεταγραφική περίοδος, στη χώρα μας, ξεκινάει τη 1η Ιουλίου και φτάνει στο τέλος της στις 12 Σεπτεμβρίου. Για τους ελεύθερους όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς αρχίζουν 13 μέχρι 16 του Σεπτέμβρη.

Στην ουσία, όμως, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ίσως η ΑΕΚ θα πρέπει να έχουν τελειώσει με τις μεταγραφές τους όταν θα κλείσει και η ευρωπαϊκή λίστα.

Δηλαδή, περίπου 10 ημέρες νωρίτερα!

Όπως έχει γνωστοποιήσει η UEFA, τα μεσάνυχτα της 2ης Σεπτεμβρίου οι ευρωπαϊκές λίστες «κλείνουν», για τις ομάδες που αγωνίζονται σε League Phase διοργανώσεών της.

Εν ολίγοις, οι τέσσερις εκπρόσωποι της Ελλάδας στην Ευρώπη, έχουν μπροστά τους ένα πολύ καυτό Σαββατοκύριακο (30 & 31/08) και τις δύο πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, αν θέλουν οι ποδοσφαιριστές που θα αποκτήσουν, να έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στην Ευρώπη.