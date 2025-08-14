Τα σουηδικά ΜΜΕ πάνε ένα βήμα παρακάτω την υπόθεση «Αμπντουλί Μανέ», αναφέροντας πως ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τη Μιάλμπι.

Τα ΜΜΕ της Σουηδίας επανέρχονται με νέα δημοσίευμα, αναφέροντας πως ο Ολυμπιακός έφτασε σε deal με τη Μιάλμπι, για την απόκτηση του Αμπντουλί Μανέ!

Μετά από το ενδιαφέρον που έγινε γνωστό την Τετάρτη (13/08), στη σκανδιναβική χώρα τονίζουν πως αμφότερες οι πλευρές τα έχουν βρει, για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Μάλιστα, αποκαλύπτουν και τα ποσά που αναμένεται να δαπανηθούν. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για 3,9 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν σε 39 εκατομμύρια κορώνες.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει το «Allsvenskansilly»:

«Η Μιάλμπι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό στα 39 εκατομμύρια κορόνες, εξαιρουμένων των μπόνους, για τον Αμπντουλί Μανέ. Ο 20χρονος διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή τους όρους του συμβολαίου του με τον ελληνικό… γίγαντα».

Ο Αμπντουλί Μανέ είναι 20 ετών και πρόκειται για αριστεροπόδαρο ακραίο επιθετικό από την Γκάμπια, που παίζει κυρίως στην αριστερή πτέρυγα, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και ως δεύτερος επιθετικός ή μοναδικός προωθημένος.

Κατά τη σεζόν 2024-2025 με τη Μιάλμπι είχε συμμετάσχει σε 23 παιχνίδια, σημειώνοντας 8 γκολ και δίνοντας 3 ασίστ.