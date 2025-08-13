Δείτε εν δράσει τον 20χρονο εξτρέμ, Αμπντουλί Μανέ, που σύμφωνα με ΜΜΕ της Σουηδίας, είναι κοντά στον Ολυμπιακό.

Δείτε εν δράσει τον 20χρονο εξτρέμ, Αμπντουλί Μανέ, που σύμφωνα με ΜΜΕ της Σουηδίας, είναι κοντά στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για να αποκτήσει τον εξτρέμ Αμπντουλί Μανέ από τη Μιάλμπι, σύμφωνα με ΜΜΕ της Σουηδίας.

Συγκεκριμένα, το FotbollDirekt αναφέρει πως ο Ολυμπιακός συζητά έντονα την πιθανότητα απόκτησης του Μανέ.

Uppgifter: Olympiacos FC är i slutförhandlingar om att värva Abdoulie Manneh, 20, från Mjällby AIF. Den grekiska storklubben har budat över 20 miljoner kronor, men planen är att den offensive mittfältaren stannar säsongen ut innan en övergång träder i kraft.



📰 FotbollDirekt



📸… pic.twitter.com/EbH2Kvn7SF — Allsvenskansilly (@allsvenskasilly) August 13, 2025

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τη Σουηδία, ο Ολυμπιακός έχει προτείνει ένα ποσό που πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ και φέρεται να βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με την Μιάλμπι.

Ο Αμπντουλί Μανέ, 20 ετών, είναι αριστεροπόδαρος ακραίος επιθετικός από την Γκάμπια που παίζει κυρίως στην αριστερή πτέρυγα, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και ως δεύτερος επιθετικός ή μοναδικός προωθημένος.

Κατά τη σεζόν 2024-2025 με τη Μιάλμπι είχε συμμετάσχει σε 23 παιχνίδια, σημειώνοντας 8 γκολ και δίνοντας 3 ασίστ.

Δείτε τον Αμπντουλί Μανέ εν δράσει: