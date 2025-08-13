Δείτε εν δράσει τον 20χρονο εξτρέμ, Αμπντουλί Μανέ, που σύμφωνα με ΜΜΕ της Σουηδίας, είναι κοντά στον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για να αποκτήσει τον εξτρέμ Αμπντουλί Μανέ από τη Μιάλμπι, σύμφωνα με ΜΜΕ της Σουηδίας.
Συγκεκριμένα, το FotbollDirekt αναφέρει πως ο Ολυμπιακός συζητά έντονα την πιθανότητα απόκτησης του Μανέ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τη Σουηδία, ο Ολυμπιακός έχει προτείνει ένα ποσό που πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ και φέρεται να βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με την Μιάλμπι.
Ο Αμπντουλί Μανέ, 20 ετών, είναι αριστεροπόδαρος ακραίος επιθετικός από την Γκάμπια που παίζει κυρίως στην αριστερή πτέρυγα, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και ως δεύτερος επιθετικός ή μοναδικός προωθημένος.
Κατά τη σεζόν 2024-2025 με τη Μιάλμπι είχε συμμετάσχει σε 23 παιχνίδια, σημειώνοντας 8 γκολ και δίνοντας 3 ασίστ.