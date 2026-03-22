Δείτε όλα τα σενάρια για τις ομάδες που «παλεύουν» για τα Play Offs των θέσεων 5-8 και τι ισχύει!

Απομένει μόλις μία «στροφή» για την ολοκλήρωση της regular season στη Stoiximan Super League και η «μάχη» για τις θέσεις των Play Offs 5-8 κορυφώνεται, με το ενδιαφέρον να είναι στο κατακόρυφο.

Ο Λεβαδειακός είναι η μοναδική ομάδα που έχει ήδη «κλειδώσει» τη συμμετοχή της στο συγκεκριμένο γκρουπ, την ώρα που όλα τα υπόλοιπα εισιτήρια παραμένουν «ανοιχτά». Οι Άρης, Ατρόμητος, ΟΦΗ και Βόλος είναι σε απόσταση μόλις δύο βαθμών μεταξύ τους.

Γεγονός που προμηνύει ένα φινάλε γεμάτο ένταση και ανατροπές. Από την άλλη πλευρά, η Κηφισιά καλείται να φέρει εις πέρας μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, καθώς αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στην ΑΕΚ (22/03, 19:00).

Τα δεδομένα είναι τόσο «σφιχτά», που κάθε αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει πλήρως την εικόνα της βαθμολογίας.

Οι ισορροπίες είναι λεπτές και τα πιθανά σενάρια πολλά, με τους συνδυασμούς αποτελεσμάτων να καθορίζουν τελικά ποιες ομάδες θα εξασφαλίσουν μια θέση στην επόμενη φάση. Γι’ αυτό και υπάρχουν 27 διαφορετικοί συνδυασμοί, αν πούμε πως η Κηφισιά θα ηττηθεί, αφού θέλει πολλούς συνδυασμούς, για να είναι εντός 8άδας.

Ένα από αυτά είναι η νίκη της, με ήττα του Βόλου και του Ατρόμητου, χωρίς να τη νοιάζει τι θα γίνει στο Άρης – ΟΦΗ (21/03, 19:00).

Νίκη Άρη – Νίκη Βόλου – Νίκη Ατρομήτου

Άρης (33)

Ατρόμητος (32)

Βόλος (31)

ΟΦΗ (29)

Νίκη Άρη – Νίκη Βόλου – Ισοπαλία Λεβαδειακός – Ατρομήτος

Άρης (33)

Βόλος (31)

Ατρόμητος (30)

ΟΦΗ (29)

Νίκη Άρη – Νίκη Βόλου – Νίκη ΟΦΗ

Άρης (33)

ΟΦΗ (32)

Βόλος (31)

Ατρόμητος (29)

Νίκη Άρη – Ισοπαλία Βόλος-ΠΑΟΚ – Νίκη Ατρομήτου

Άρης (33)

Ατρόμητος (32)

ΟΦΗ (29)

Βόλος (29)

Νίκη Άρη – Ισοπαλία Βόλος – ΠΑΟΚ – Ισοπαλία Λεβαδειακός – Ατρομήτος

Άρης (33)

Ατρόμητος (30)

ΟΦΗ (29)

Βόλος (29)

Νίκη Άρη – Ισοπαλία Βόλος – ΠΑΟΚ – Νίκη Ατρομήτου

Άρης (33)

Ατρόμητος (32)

ΟΦΗ (29)

Βόλος (29)

Νίκη Άρη – Νίκη ΠΑΟΚ – Νίκη Λεβαδειακού

Άρης (33)

Ατρόμητος (32)

ΟΦΗ (29)

Βόλος (28)

Νίκη Άρη – Νίκη ΠΑΟΚ – Ισοπαλία Λεβαδειακός – Ατρομήτος

Άρης (33)

Ατρόμητος (30)

ΟΦΗ (29)

Βόλος (28)

Νίκη Άρη – Νίκη ΠΑΟΚ – Νίκη Ατρομήτου

Άρης (33)

Ατρόμητος (32)

ΟΦΗ (29)

Βόλος (28)

Ισοπαλία Άρη – ΟΦΗ – Νίκη Βόλου – Νίκη Ατρομήτου

Ατρόμητος (32)

Άρης (31)

Βόλος (31)

ΟΦΗ (30)

Ισοπαλία Άρη – ΟΦΗ – Νίκη Βόλου – Ισοπαλία Λεβαδειακός – Ατρομήτος

Άρης (31)

Βόλος (31)

Ατρόμητος (30)

ΟΦΗ (30)

Ισοπαλία Άρη-ΟΦΗ – Νίκη Βόλου – Νίκη Ατρομήτου

Ατρόμητος (32)

Άρης (31)

Βόλος (31)

ΟΦΗ (30)

Ισοπαλία Άρη-ΟΦΗ – Ισοπαλία Βόλος – ΠΑΟΚ – Νίκη Λεβαδειακού

Ατρόμητος (32)

Άρης (31)

ΟΦΗ (30)

Βόλος (29)

Ισοπαλία Άρη-ΟΦΗ – Ισοπαλία Βόλος – ΠΑΟΚ – Ισοπαλία Λεβαδειακός – Ατρομήτος

Άρης (31)

Ατρόμητος (30)

ΟΦΗ (30)

Βόλος (29)

Ισοπαλία Άρη – ΟΦΗ – Ισοπαλία Βόλος – ΠΑΟΚ – Νίκη Ατρομήτου

Ατρόμητος (32)

Άρης (31)

ΟΦΗ (30)

Βόλος (29)

Ισοπαλία Άρη – ΟΦΗ – Νίκη ΠΑΟΚ – Νίκη Λεβαδειακού

Ατρόμητος (32)

Άρης (31)

ΟΦΗ (30)

Βόλος (28)

Ισοπαλία Άρη – ΟΦΗ – Νίκη ΠΑΟΚ – Ισοπαλία Λεβαδειακός – Ατρομήτος

Άρης (31)

Ατρόμητος (30)

ΟΦΗ (30)

Βόλος (28)

Ισοπαλία Άρη – ΟΦΗ – Νίκη ΠΑΟΚ – Νίκη Ατρομήτου

Ατρόμητος (32)

Άρης (31)

ΟΦΗ (30)

Βόλος (28)

Νίκη ΟΦΗ – Νίκη Βόλου – Νίκη Λεβαδειακού

ΟΦΗ (32)

Ατρόμητος (32)

Βόλος (31)

Άρης (30)

Νίκη ΟΦΗ – Νίκη Βόλου – Ισοπαλία Λεβαδειακός – Ατρομήτος

ΟΦΗ (32)

Βόλος (31)

Ατρόμητος (30)

Άρης (30)

Νίκη ΟΦΗ – Νίκη Βόλου – Νίκη Ατρομήτου

ΟΦΗ (32)

Ατρόμητος (32)

Βόλος (31)

Άρης (30)

Νίκη ΟΦΗ – Ισοπαλία Βόλος – ΠΑΟΚ – Νίκη Λεβαδειακού

ΟΦΗ (32)

Ατρόμητος (32)

Άρης (31)

Βόλος (29)

Νίκη ΟΦΗ – Ισοπαλία Βόλος – ΠΑΟΚ – Ισοπαλία Λεβαδειακός – Ατρομήτος

ΟΦΗ (32)

Άρης (31)

Ατρόμητος (30)

Βόλος (29)

Νίκη ΟΦΗ – Ισοπαλία Βόλος – ΠΑΟΚ – Νίκη Ατρομήτου

ΟΦΗ (32)

Ατρόμητος (32)

Άρης (31)

Βόλος (29)

Νίκη ΟΦΗ – Νίκη ΠΑΟΚ – Νίκη Λεβαδειακού

ΟΦΗ (32)

Ατρόμητος (32)

Άρης (31)

Βόλος (28)

Νίκη ΟΦΗ – Νίκη ΠΑΟΚ – Ισοπαλία Λεβαδειακός – Ατρομήτος

ΟΦΗ (32)

Άρης (31)

Ατρόμητος (30)

Βόλος (28)

Νίκη ΟΦΗ – Νίκη ΠΑΟΚ – Νίκη Ατρομήτου

ΟΦΗ (32)

Ατρόμητος (32)

Άρης (31)