Ο Κοστίνια είναι και με τη… βούλα παίκτης της Μπράιτον, αφού έγινε ένας ακόμα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, που παίρνει μεταγραφή στην Premier League!

Ο Κοστίνια αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακού, αφού η Μπράιτον έφτασε σε πλήρη συμφωνία με τους Πειραιώτες.

Οι «γλάροι» απέσπασαν το μεγάλο «ναι», αλλά χρειάστηκε να βγάλουν από τα ταμεία τους, ένα πολύ μεγάλο ποσό για τα ελληνικά δεδομένα.

Για την ακρίβεια, η ομάδα της Premier League έδωσε 12.700.000 ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο Πορτογάλος μπακ έγινε ακόμα ένας παίκτης, που φεύγει από τον Ολυμπιακό με την Αγγλία και «γεμίζει» τα ταμεία των «ερυθρολεύκων»!

Άλλωστε, την τελευταία 10ετία, τα πράγματα είναι πάρα πολλά.

Costinha is a Seagull. 💫 pic.twitter.com/PNrG3dzRqB — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 15, 2026

Από τον Ολυμπιακό, στην Premier League, με αρκετά… μηδενικά

Η αρχή έγινε με τον Αρτούρ Μαζουακού, αφού το καλοκαίρι του 2016, πήρε το «διαβατήριό» του στην Premier League και τη Γουέστ Χαμ έναντι 7.100.000 ευρώ!

Λίγους μήνες αργότερα και τον Γενάρη του 2017, ακολούθησε ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς. Ο Σέρβος χαφ άφησε τους Πειραιώτες, με την Κρίσταλ Πάλας να δίνει 15.100.000 ευρώ, για να τον κάνει δικό της.

Η επόμενη μεταγραφή με προορισμό στην Premier League ήρθε από έναν παίκτη που έπαιζε την περασμένη σεζόν στον Ολυμπιακό.

Ο Ντανιέλ Ποντένσε τον Γενάρη του 2020 έκανε το μεγάλο «άλμα», αφού πήγε έναντι 19.600.000 ευρώ στη Γουλβς και ήταν αρκετά χρόνια η πιο δαπανηρή πώληση στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, ακόμα ένας παίκτης των Πειραιωτών πήγε στην Premier League. Η Λίβερπουλ έβγαλε από τα ταμεία της 13.000.000 ευρώ και έκανε δικό της τον Κώστα Τσιμίκα!

Έναν χρόνο αργότερα, ένας ακόμα παίκτης έκανε το «δρομολόγιο» Ολυμπιακός – Γουλβς, με τον Ζοσέ Σα να «κοστίζει» 8.000.000 ευρώ στους Άγγλους!

Πάμε στην περασμένη σεζόν και την πιο δαπανηρή πώληση στην ιστρία των «ερυθρολεύκων». Ο Μπάμπης Κωστούλας, μετά από μία «μαγική» χρονιά, έκανε το μεγάλο βήμα και πήγε στην Μπράιτον!

Το ποσό της μεταγραφής του στα 35.000.000 ευρώ, χωρίς τα μπόνους σε ένα super deal για τους Πειραιώτες!

Κι όλα αυτά, μέσα σε 10 χρόνια, με τον Ολυμπιακό να έχει βάλει στα ταμεία του, από επτά διαφορετικές πωλήσεις στην Premier League 110.500.000! Κι όλα αυτά, χωρίς να προσθέσουμε τα μπόνους.

Οι πωλήσεις του Ολυμπιακού στην Premier League την τελευταία 10ετία: