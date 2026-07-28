Σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr, ο Γιοακίμ Ίμπρεχτς βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ελληνικών ομάδων.

Ένα όνομα από το Βέλγιο φαίνεται πως έχει βρεθεί στο «μπλοκάκι» αρκετών ελληνικών ομάδων. Ο λόγος για τον τερματοφύλακα Γιοακίμ Ίμπρεχτς, που μέχρι πρότινος ανήκε στην Άντερλεχτ.

Ο 24χρονος γκολκίπερ είναι ελεύθερος στην αγορά από την 1η Ιουλίου και σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr, πρόκειται για ένα όνομα που απασχολεί έντονα την ελληνική αγορά.

Ο Ίμπρεχτς ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Σαρλερουά, ενώ βρέθηκε και στα τμήματα υποδομών της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ. Εκεί, αγωνίστηκε για τρία χρόνια (2022-25), ενώ κατέγραψε συμμετοχές και με την πρώτη ομάδα.

Το καλοκαίρι του 2025 μετακινήθηκε στην Άντερλεχτ, προκειμένου να συμπληρώσει την τριάδα των τερματοφυλάκων, μαζί με τους Κολίν Κουζμάνς και Τζάστιν Χέκερεν. Ταυτόχρονα, έπαιρνε χρόνο συμμετοχής με τη Β ομάδα του συλλόγου.

Μετά από έναν χρόνο αποχώρησε ως ελεύθερος και πλέον, φαίνεται πως «φλερτάρει» έντονα με μία μετακίνηση στην Ελλάδα.

Σίγουρα, δεν αφορά συλλόγους που τερμάτισαν στην πρώτη 4άδα της περσινής Stoiximan Super League. Ωστόσο, υπάρχουν δύο ομάδες που έχουν επικοινωνήσει με την πλευρά του παίκτη, σχετικά με το ενδεχόμενο πιθανής συνεργασίας.

Παράλληλα, για τον Ίμπρεχτς υπάρχει ενδιαφέρον και από δύο ομάδες της Superbet League 2.

Μένει να φανεί εάν πράγματι ο 24χρονος τερματοφύλακας θα γίνει κάτοικος της χώρας μας μέσα στο προσεχές διάστημα.