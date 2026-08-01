Ο Παύλος Παντελίδης θα χρειαστεί να μείνει για αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ένα νέο σοβαρό πλήγμα δέχθηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς μετά τη ρήξη χιαστού του Ίνγκασον, ο Παύλος Παντελίδης υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια φιλικής αναμέτρησης προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Kallithea.

Έπειτα από ένα δυνατό μαρκάρισμα, ο εξτρέμ των «πρασίνων» υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης και έτσι, κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση το βράδυ της Παρασκευής (31/07).

Σύμφωνα με τη διάγνωση που έγινε από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, διαπιστώθηκε συντριπτικό κάταγμα περόνης, καθώς και ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και του δελτοειδούς συνδέσμου.

Η περίοδος αποκατάστασης για την επιστροφή του στη δράση, έπειτα και από σχετική ενημέρωση του Παναθηναϊκού, θα είναι γύρω στους 6-7 μήνες, με την πορεία της υγείας του να αξιολογείται συνεχώς σε τακτά χρονικά διαστήματα.