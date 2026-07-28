Η ΑΕΚ βρήκε τον άνθρωπο που θα καλύψει το κενό στη μεσαία γραμμή της στο πρόσωπο του Λόβρο Μάγιερ.
Το βράδυ της Δευτέρας (27/07), ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε γνωστό ότι η «Ένωση» ήρθε σε συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την αγορά του ποδοσφαιριστή, καθιστώντας έτσι τον έμπειρο Κροάτη ως μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές της.
Το κόστος της μεταγραφής, προκειμένου να φορέσει τα «κιτρινόμαυρα» και να μεταβεί άμεσα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα, θα φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ.
Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sport και τον δημοσιογράφο Ντένις Μπάγερ, το συμβόλαιο του Μάγιερ στην ΑΕΚ περιλαμβάνει ετήσιες απολαβές, που θα φτάσουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Ο 28χρονος χαφ είχε μία γεμάτη σεζόν με τη Βόλφσμπουργκ την περασμένη χρονιά. Συνολικά, κατέγραψε 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 3 γκολ και 5 ασίστ.
Παράλληλα, είναι διεθνής και με την Εθνική Κροατίας, με την οποία έχει αγωνιστεί σε 38 αναμετρήσεις. Σε αυτές έχει βρει δίχτυα σε 9 περιπτώσεις, ενώ έχει μοιράσει και 7 ασίστ στους συμπαίκτες του.