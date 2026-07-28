Οι οικονομικές λεπτομέρειες που «σφράγισαν» τη συμφωνία μεταξύ του Λόβρο Μάγιερ και της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ βρήκε τον άνθρωπο που θα καλύψει το κενό στη μεσαία γραμμή της στο πρόσωπο του Λόβρο Μάγιερ.

Το βράδυ της Δευτέρας (27/07), ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε γνωστό ότι η «Ένωση» ήρθε σε συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την αγορά του ποδοσφαιριστή, καθιστώντας έτσι τον έμπειρο Κροάτη ως μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές της.

🚨🟡⚫️ EXCL: AEK Athens verbally agree on deal to sign Croatian midfielder Lovro Majer from Wolfsburg.



Fee over €6m for Majer who will travel this week for medical tests and signatures. 🇭🇷 pic.twitter.com/06ZzOurNB9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Το κόστος της μεταγραφής, προκειμένου να φορέσει τα «κιτρινόμαυρα» και να μεταβεί άμεσα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα, θα φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sport και τον δημοσιογράφο Ντένις Μπάγερ, το συμβόλαιο του Μάγιερ στην ΑΕΚ περιλαμβάνει ετήσιες απολαβές, που θα φτάσουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

#Sky Info: Lovro #Majer vor Wechsel von #Wolfsburg zu #AEK Athen. Der Mittelfeldspieler soll einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Majer fliegt morgen nach Amsterdam ins Trainingslager zur Unterschrift. Verdient dort rund 2 Mio netto. Ablöse rund 6 Mio@SkySportDE @Plettigoal pic.twitter.com/aEJDQiOHK5 — Dennis Bayer (@_dennisbayer) July 27, 2026

Ο 28χρονος χαφ είχε μία γεμάτη σεζόν με τη Βόλφσμπουργκ την περασμένη χρονιά. Συνολικά, κατέγραψε 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 3 γκολ και 5 ασίστ.

Παράλληλα, είναι διεθνής και με την Εθνική Κροατίας, με την οποία έχει αγωνιστεί σε 38 αναμετρήσεις. Σε αυτές έχει βρει δίχτυα σε 9 περιπτώσεις, ενώ έχει μοιράσει και 7 ασίστ στους συμπαίκτες του.