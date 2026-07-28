Οι λεπτομέρειες για τη μετακίνηση του Γκουστάβο Σα στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με όσα μεταφέρει η πορτογαλική «O Jogo».

Ο Ολυμπιακός, μετά την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα, είναι έτοιμος να προσθέσει στο ρόστερ του και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Ο λόγος, φυσικά, για τον Γκουστάβο Σα.

Αν και μόλις 21 ετών αποτελεί τον αρχηγό της Φαμαλικάο. Στον σύλλογο άλλωστε ανδρώθηκε ουσιαστικά, αφού βρίσκεται στις ακαδημίες του από το 2018.

Ο Πορτογάλος επιτελικός μέσος ξεχώρισε με την παρουσία του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα της περασμένης περιόδου. Ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του, που τερμάτισε εν τέλει στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Με την αξία του στο Transfermarkt να είναι ήδη στα 25 εκατομμύρια ευρώ, ο Γκουστάβο Σα δείχνει έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Και όπως όλα δείχνουν, αυτό θα γίνει με τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η πορτογαλική «O Jogo», η Νότιγχαμ Φόρεστ πρόκειται να αγοράσει τον 21χρονο Πορτογάλο, για ένα ποσό που θα φτάσει στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Κατόπιν θα παραχωρηθεί άμεσα δανεικός στον Ολυμπιακό.

Gustavo Sá a caminho do Nottingham Forest e poderá ser emprestado ao Olympiacoshttps://t.co/mN6QWPbxIc — O Jogo (@ojogo) July 28, 2026

«Ο Γκουστάβο Σα αποχωρεί από τη Φαμαλικάο για να συνεχίσει την καριέρα του στη Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με την εφημερίδα O JOGO. Ο Πορτογάλος μέσος βρίσκεται αυτή τη στιγμή με την αποστολή της Φαμαλικάο στο Κόμο, αλλά δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας και τη Λανς στο Como Cup αυτή την Τρίτη. Το κόστος της μεταγραφής θα ανέλθει στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τη μετακίνησή του στη Γουέστ Χαμ, ο νεαρός διεθνής Πορτογάλος θα αποχωρήσει τελικά από τη Φαμαλικάο, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς υπάρχει ήδη συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Στη συνέχεια, θα παραχωρηθεί ως δανεικός στον Ολυμπιακό», αναφέρει το σχετικό άρθρο της «O Jogo».