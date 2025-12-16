Ο Ρεμί Καμπελά θα συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλλία, όπως όλα δείχνουν, καθώς είναι μία… ανάσα από το να γίνει συμπαίκτης του Γιουσέφ Ελ Αραμπί!

Ο Ρεμί Καμπελά όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ναντ.

Τα «καναρίνια» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του για έξι μήνες. Σε μία είδηση, που τις τελευταίες ώρες την «επιβεβαίωσε» και ο Κριστιάν Καρεμπέ.

Σύμφωνα με το «ouest-france», ο στρατηγικός σύμβουλος των Πειραιωτών δήλωσε ότι ο 35χρονος μεσοεπιθετικός είναι σε εξαιρετική κατάσταση και αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά με τις πάσες του προς στους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά, τι είπε ο Κριστιάν Κερεμπέ:

«Ο Ρεμί είναι σε καλή φόρμα. Θα παρέχει κάποιες καλές πάσες για τον Μοχαμέντ, τον Αμπλίν ή τον Γιουσέφ. Μην έχετε ανησυχία γι’ αυτόν».

Rémy Cabella va signer au #FCNantes. 🟡🟢✅



Un accord sur un prêt de 6 mois a été trouvé ce lundi entre les deux clubs. Le joueur était déjà OK.



« Rémy est en bonne forme. Il devrait délivrer de bons ballons pour Mohamed, Abline ou El-Arabi. » admet Christian Karembeu. pic.twitter.com/jQqoORkz63 — fan_fcnantes_foot_ (@FcnantesFoot) December 15, 2025

Και λίγες ώρες αργότερα, η έγκαιρη, «Foot mercato» ήρθε να επιβεβαιώσει το παραπάνω δημοσίευμα.

Μάλιστα, ο Κριστιάν Καρεμπέ, σύμφωνα με την «Equipe», είχε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας για την επιστροφή του Ρεμί Καμπελά στη Ligue 1.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής είχε μεταγραφεί στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι και έχει συμμετάσχει σε επτά αγώνες πρωταθλήματος και τρεις του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καταγράφοντας δύο ασίστ.

Nantes : accord trouvé pour le prêt de Rémy Cabella https://t.co/qfaWobj9uF — Foot Mercato (@footmercato) December 16, 2025

Υπενθυμίζουμε, πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε αποφασίσει να τον αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας, για τους αγώνες του Champions League.

Αξίζει να σημειωθεί, πως αν υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή, τότε ο Ρεμί Καμπελά θα γίνει συμπαίκτης του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, που από το καλοκαίρι είναι στη Ναντ!