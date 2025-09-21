Τι και αν τα χρόνια έχουν περάσει; Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί συνεχίζει να έχει εξαιρετική σχέση με τα… αντίπαλα δίχτυα, γράφοντας ιστορία στη Ligue 1!

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, μετά το πέρασμά του απ’ την Ελλάδα και τον ΑΠΟΕΛ, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στη Ligue 1.

Η Ναντ τού έδωσε την ευκαιρία και τον έκανε μόνιμο κάτοικο Γαλλίας, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να κάνει comeback, μετά από 14 χρόνια!

Με αυτόν τον τρόπο στα 38 του πήρε τον… δρόμο της επιστροφής σε μία χώρα, όπου ξεκίνησαν όλα!

Η αλήθεια πως στα πρώτα παιχνίδια δεν έχει πάρει μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Ωστόσο, μέσα σε 17 λεπτά μπόρεσε να «πυροβολήσει» ξανά και να γράψει ιστορία!

Ο Ελ Αραμπί «πυροβόλησε» ξανά και έγραψε ιστορία

Στο ματς με τη Ρεν (20/09, 2-2) η Ναντ ήταν πίσω στο σκορ με δύο γκολ διαφορά, μέχρι και το 63ο λεπτό.

Παρ’ όλα αυτά, τα «καναρίνια» έβγαλαν αντίδραση και έφεραν το ματς στα… ίσια. Στο 64’ ήρθε το πρώτο «χτύπημα» με τον Ζουνιόρ Μουάνγκα. Ο χρόνος κυλούσε και όλα έδειχναν πως η Ναντ θα ηττηθεί για 4η φορά στη Ligue 1.

Όμως, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί δεν είχε πει την… τελευταία του λέξη! Ο Μαροκινός επιθετικός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 82′ και στο 90+6′ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

90'+



YOUSSEF qui place une frappe limpide pour égaliser !



ALLEZ !



﹅𝟮-𝟮 pic.twitter.com/vGVasrOvqn — FC Nantes (@FCNantes) September 20, 2025

Εκτός από τον βαθμό της ισοπαλίας το γκολ του είχε και μία άλλη «μετάφραση»!

Η τελευταία φορά, που είχε δει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο γαλλικό πρωτάθλημα ήταν την 1η Μαΐου του 2011.

Τότε, φορώντας τη φανέλα της Καέν μπόρεσε να βρει δίχτυα στον αγώνα απέναντι στη Νις. Πόσος καιρός πέρασε από τότε, μέχρι και το τελευταίο του γκολ στη Ligue 1;

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί «γύρισε» πίσω 14 χρόνια 142 ημέρες! Αυτό είναι και το μεγαλύτερο «κενό», που έχει ένας ποδοσφαιριστής, ανάμεσα σε δύο του γκολ, από τη σεζόν 1947-48!

14 ans et 142 jours, le plus large écart entre deux buts depuis au moins 75 ans dans l’élite.



Monsieur Youssef El-Arabi 👏 pic.twitter.com/E5h4QRabAb — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) September 20, 2025

Ποιον «ξεπέρασε»; Τον Πατρίς Εβρά, που είχε σκοράρει με τις φανέλες των Μονακό και Μαρσέιγ «αφήνοντας» ένα «κενό διάστημα» 14 χρόνων και 46 ημερών!

Κι όμως, 17 λεπτά για τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί ήταν αρκετά, για να γράψει ιστορία…