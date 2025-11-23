Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα του Πανσερραϊκού (23/11, 17:00). Ποιες είναι οι σκέψεις του Ράφα Μπενίτεθ για τη βασική ενδεκάδα;

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σε λίγες ώρες στις υποχρεώσεις του, μετά τη «διακοπή» για τις εθνικές.

Η πρώτη «αποστολή» θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα και στην έδρα του Πανσερραϊκού (23/11, 17:00), για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε μία αναμέτρηση, που στόχος είναι η νίκη, ώστε να συνεχίσει να «ανεβαίνει» στη βαθμολογία.

Τι έχει στο «μυαλό» του ο Ράφα Μπενίτεθ, σχετικά με τη βασική ενδεκάδα;

Ο Αλμπάν Λαφόντ θα είναι κάτω από την εστία. Δεξιά στην άμυνα θα παίξει ο Τιν Γέντβαϊ, αριστερά ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς, καθώς δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.

Μόνο έξι παίκτες απ’ την αποστολή των Σερρών, «θυμούνται» το τελευταίο ματς του Βιλένα με τον Παναθηναϊκό Και από το… πουθενά ο Τόνι Βιλένα έχει την ευκαιρία να παίξει ξανά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Πότε είχε αγωνιστεί τελευταία φορά με τα «πράσινα»;

Στα μετόπισθεν προβάδισμα έχουν οι Αχμέντ Τουμπά και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν. Στο κέντρο οι Άνταμ Τσέριν, Τάσος Μπακασέτας και Πέδρο Τσιριβέγια μοιάζει να έχουν «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Ανάς Ζαρουρί, στο άλλο ο Τετέ, ενώ στην κορυφή ο Μίλος Πάντοβιτς έχει τον «πρώτο λόγο», με τον Κάρολ Σφιντέρσκι να διεκδικεί μία θέση στο βασικό σχήμα.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόντ, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Μπακασέτας, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Τετέ, Πάντοβιτς (Σφιντέρσκι).