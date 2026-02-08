Ποιο είναι το πιο πιθανό σχήμα που θα παρατάξει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (08/02, 21:00).

Ο Ολυμπιακός θέλει διακαώς τους τρεις βαθμούς και ο Παναθηναϊκός το ίδιο, για τους δικούς του λόγους.

Το «ντέρμπι αιωνίων» στην 20η στροφή της Stoiximan Super League έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία, με τα κίνητρα της κάθε πλευράς να είναι ξεκάθαρα.

Παράλληλα, ξεκάθαρο είναι και το πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως το έδειξε στην… Τρίπολη!

Κρίνοντας και από το ματς μεσοβδόμαδα, απέναντι στον Αστέρα, ο Ολυμπιακός αναμένεται να ξεκινήσει με τους εξής: Τζολάκης, Ροντινέι, Ορτέγκα, Ρέτσος, Μπιανκόν, Έσε, Μουζακίτης, Ζέλσον Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι. Θέση διεκδικεί και ο Σιπιόνι, από την άλλη.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αναμένεται να μην βρεθεί στο αρχικό σχήμα, αλλά να περάσει στο ματς ως αλλαγή, μιας και έχει χάσει σημαντικό αριθμό προπονήσεων. Η παρουσία του Κλέιτον στην αποστολή, πάντως, αφήνει ένα «παραθυράκι», για να εμφανιστούν ως δίδυμο στην επίθεση Ελ Κααμπί και Ταρέμι, με έξτρα λύση από τον πάγκο τον νεοαποκτηθέντα Βραζιλιάνο.