Ο Παναθηναϊκός που θα βρει ο Ολυμπιακός μπροστά του, δεν θα έχει καμία σχέση με εκείνον που αντιμετώπισε στον πρώτο γύρο, στη Λεωφόρο.

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός το βράδυ της Κυριακής (08/02, 21:00), για την 20η στροφή της Stoiximan Super League και το δεύτερο «ντέρμπι αιωνίων» της φετινής σεζόν.

Πόσα άλλαξαν από την τελευταία τους συνάντηση; Σαφώς και ο προπονητής των «πρασίνων», αφού ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τα «ηνία» τώρα, ενώ τότε ήταν στα χέρια του Χρήστου Κόντη.

Παράλληλα, όμως, έχει αλλάξει το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά και οι επιλογές που έχει στα χέρια του ο Ράφα Μπενίτεθ.

Συγκεκριμένα, εννέα παίκτες από τους 16 της αποστολής για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκης, είτε έχουν φύγει, είτε δεν είναι διαθέσιμοι.

Στο ματς του πρώτου γύρου, είχαν αγωνιστεί οι Ντραγκόφσκι, Τετέ και Μλαντένοβιτς, που έχουν αποχωρήσει. Παράλληλα, αγωνίστηκαν οι Τσιριβέγια, Τζούρισιτς και Ντέσερς, που είναι σε περίοδο αποθεραπείας, αλλά και ο Τουμπά, που είναι ανέτοιμος μετά την πνευμονία που τον ταλαιπώρησε. Τέλος, οι Τσέριν και Ρενάτο Σάντσες έπαιξαν επίσης, αλλά τώρα είναι εκτός λόγω ενοχλήσεων.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και παίκτες από εκείνους τους 16 που είναι διαθέσιμοι για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (08/02, 21:00). Ο λόγος για τους Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Μπακασέτα, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπη και Κώτσιρα.