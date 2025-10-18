Ο Χρήστος Κόντης αποκάλυψε γιατί το Άρης – Παναθηναϊκός (19/10, 19:30) έχει «ιδιαιτερότητες», αλλά και τι θέλει να «προσέξει» η ομάδα του.

Τα πρώτα παιχνίδια της Stoiximan Super League έχουν κάνει ήδη «σέντρα», μετά τον «πάγο» των εθνικών ομάδων.

Ένας από τα ματς, που «κλέβουν» την παράσταση είναι αυτό του Άρη με τον Παναθηναϊκό (19/10, 19:30).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με στόχο τη νίκη. Άλλωστε, σε περίπτωση που κάποιο κλαμπ ηττηθεί θα δει αρκετές ομάδες να… ξεφεύγουν αρκετά.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Χρήστος Κόντης παραχώρησε τις καθιερωμένες δηλώσεις στη NOVA.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως το ματς θα έχει «ιδιαιτερότητες», καθώς οι Θεσσαλονικείς έρχονται από δύο αρνητικά αποτελέσματα.

Την ίδια ώρα, μίλησε και για το τι πρέπει να «προσέξει» η ομάδα του. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά θέλει από την ομάδα του να δώσει το… βάρος της στους παίκτες του Άρη, που μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνουν τη «ζημιά»!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη:

«Σίγουρα είναι δύσκολο παιχνίδι. Όλα τα ματς με τον Άρη στο ”Κλεάνθης Βικελίδης” είναι απαιτητικά, αλλά εμείς έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά. Έχουμε ένα πολύ καλό μομέντουμ στο Πρωτάθλημα και σε αυτό θα στηριχτούμε. Οι παίκτες είναι συνειδητοποιημένοι, ξέρουμε πού βρισκόμαστε, ποια ομάδα είμαστε και θα πρέπει να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε. Με τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτό το παιχνίδι, διότι και ο Άρης έρχεται από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα τις τελευταίες αγωνιστικές. Άρα και αυτοί έχουν μία πίεση και θα πρέπει να βγάλουν μία αντίδραση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε πολύ προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι, θέλουμε πάρα πολύ να έρθει η Κυριακή, να παίξουμε σε αυτό το ματς και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για τις απουσίες και την κόπωση των διεθνών:

«Δεν με φοβίζει καθόλου γιατί είμαστε Παναθηναϊκός και είναι φυσιολογικό να έχουμε πολλούς διεθνείς ποδοσφαιριστές. Αν δεν είχαμε, θα ήταν πρόβλημα. Οι παίκτες αυτοί είναι συνηθισμένοι να παίζουν πολλά παιχνίδια και σε υψηλό επίπεδο. Κάναμε την προετοιμασία όπως έπρεπε, με όσους είχαμε διαθέσιμους και με την ενσωμάτωση των διεθνών αυτή την εβδομάδα. Θεωρώ ότι είμαστε όλοι μαζί σε καλό επίπεδο. Κάποιοι έκαναν δυνατές προπονήσεις εδώ, κάποιοι έπαιξαν με τις Εθνικές τους, και όλοι μαζί έχουμε έναν σκοπό: να νικήσουμε την Κυριακή».

Για το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Άρη:

«Ο Άρης είναι μια πολύ καλή ομάδα με ποιοτικές μονάδες και εξαιρετικούς παίκτες. Εμείς θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα εκείνους που έχουν τα χαρακτηριστικά να μας κάνουν ζημιά. Ξέρουμε το πλάνο μας, οι ποδοσφαιριστές γνωρίζουν τον αντίπαλο, και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».