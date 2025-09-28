Δύσκολη «αποστολή» για τον Παναθηναϊκό, που αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό (28/09, 21:00) στο Αγρίνιο. Πώς θα επιδιώξει να πάρει το «διπλό» ο Χρήστος Κόντης;

Ο Παναθηναϊκός μετά τη μεγάλη νίκη απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις (25/09, 1-4) θέλει να βγάλει «αντίδραση» και στη Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσουν τον Παναιτωλικό (28/09, 21:00), σε ένα ματς, που το «τρίποντο» είναι… μονόδρομος. Και αυτό, γιατί σε οποιοδήποτε «στραβοπάτημα» γνωρίζει πως θα μείνει πολύ πίσω στην «κούρσα» του πρωταθλήματος.

Τι έχει στο «μυαλό» του ο Χρήστος Κόντης για τη βασική ενδεκάδα;

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Αλμπάν Λαφόντ, μιας και ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι απουσιάζει.

Νταβίντε Καλάμπρια, Γιώργος Κυριακόπουλος και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν μοιάζει να έχουν «κλειδώσει» τη θέση τους.

Για την άλλη θέση στην 4άδα της άμυνας, παλεύουν οι Ίνγκι Ίνγκασον και Αχμέντ Τούμπα.

Πέδρο Τσιριβέγια και Άνταμ Τσέριν έχουν το «πάνω χέρι» για τη βασική ενδεκάδα στα χαφ. Στο «10» οι Τάσος Μπακασέτας και Βισέντε Ταμπόρδα διεκδικούν φανέλα βασικού.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Ανάς Ζαρουρί, στο άλλο ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ενώ στην κορυφή ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόντ, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι.