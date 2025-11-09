Το μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής θα λάβει χώρα στη Λεωφόρο. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται, λίγες μόλις ημέρες μετά από τα νικηφόρα αποτελέσματά τους στο Europa League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει να διατηρηθε’ο στην κορυφή της Stoiximan Super League, ενώ από την άλλη πλευρά, ο Ράφα Μπενίτεθ, στο πρώτο του εν Ελλάδι ντέρμπι, θέλει να κρατήσει τους «πράσινους» όσο πιο κοντά γίνεται στις πρώτες θέσεις.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί σίγουρα να υπολογίζει στους τραυματίες Ρενάτο Σάντσες, Ντάβιντε Καλάμπρια και Σίριλ Ντέσερς. Παράλληλα, νοκ-άουτ τέθηκε με πρόβλημα και ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Από την άλλη πλευρά, ο τεχνικός του «Δικεφάλου του Βορρά» δεν θα μπορεί σίγουρα να υπολογίζει στον Μαντί Καμαρά, καθώς ακόμα δεν έχει καταφέρει να επανέλθει στο 100%.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει, κόντρα στον ΠΑΟΚ, «επιστροφή» στον Φεβρουάριο του 2014

Ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία στη Λεωφόρο, κόντρα στον ΠΑΟΚ, να «βιώσει» μία συνθήκη που δεν έχει επαναληφθεί, εδώ και πάνω από 11 χρόνια.

Οι πιθανές ενδεκάδες για το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ:

Παναθηναϊκός (Ρ. Μπενίτεθ): Λαφόντ, Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.