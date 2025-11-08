Ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία στη Λεωφόρο, κόντρα στον ΠΑΟΚ, να «βιώσει» μία συνθήκη που δεν έχει επαναληφθεί, εδώ και πάνω από 11 χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (09/11, 21:00), στο ντέρμπι που περιλαμβάνει το «μενού» της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μοιάζει ασταμάτητη σε κάθε τομέα και διοργάνωση, το τελευταίο διάστημα. Έτσι, το έργο του Ράφα Μπενίτεθ, προκειμένου να βάλει «στοπ» στον «Δικέφαλο του Βορρά», δεδομένα, θα είναι δύσκολο.

Ο Μπενίτεθ συνέχισε το ευρωπαϊκό του ταξίδι, όπως το «διέκοψε» πριν από 10 χρόνια (video) Ο Παναθηναϊκός «απέδρασε» από τη Σουηδία με ένα σπουδαίο «διπλό» απέναντι στη Μάλμε (06/11, 0-1), με τον Ράφα Μπενίτεθ να συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι, όπως το «διέκοψε» πριν από 10 χρόνια!

Το «τριφύλλι», πέρα από το γεγονός ότι θα ψάξει την επιστροφή του στις νίκες, μετά την ήττα από τον Βόλο την περασμένη αγωνιστική, θα «κυνηγήσει» ένα φαινόμενο, που έχει να εμφανιστεί από τον Φεβρουάριο του 2014!

Με μια ματιά στις τελευταίες αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων, θα δούμε πως ο Παναθηναϊκός μετρά δύο διαδοχικές νίκες στην έδρα του, απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος.

Την περασμένη σεζόν, οι «πράσινοι» επικράτησαν στο ΟΑΚΑ, τόσο στην κανονική διάρκεια (2-1), όσο και στα Play Offs (3-1). Έτσι, στο ντέρμπι της Λεωφόρου την Κυριακή (09/11), η ομάδα του Ισπανού τεχνικού θα έχει τη δυνατότητα να φτάσει στην τρίτη σερί εντός έδρα νίκη της, κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Η αλήθεια είναι πως κάτι τέτοιο, δεν έχει συμβεί εδώ και 11 ολόκληρα χρόνια! Από το 2014 και έπειτα, ο Παναθηναϊκός δέχεται διαρκώς «στοπ» από τους Θεσσαλονικείς στην έδρα του, κάθε φορά που φτάνει σε δύο σερί νικηφόρα αποτελέσματα, στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Για να εντοπίσουμε την τελευταία φορά, που το «τριφύλλι» κατάφερε να κάνει το εντός έδρας 3/3 απέναντι στον ΠΑΟΚ, χρειάζεται να πάμε πίσω στη διετία 2012-14.

Τότε, από τον Μάιο του 2012, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2014, ο Παναθηναϊκός είχε σημειώσει τρεις διαδοχικές νίκες κόντρα στους «ασπρόμαυρους», σε ΟΑΚΑ και Λεωφόρο (2-0, 2-0, 2-1). Κάτι που δεν μπόρεσε να επαναλάβει τα επόμενα χρόνια, μέχρι και τη δεδομένη χρονική στιγμή.