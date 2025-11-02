Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναιτωλικό (02/11, 21:00), σε ένα ματς που θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα. Ποιες είναι οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς, για τη βασική ενδεκάδα;

H AEK, μετά από δύο συνεχόμενες ήττες στη Stoiximan Super League θα «κυνηγήσει» την επιστροφή στις νίκες. Οι «κιτρινόμαυροι» ηττήθηκαν από ΠΑΟΚ (19/10, 0-2) και Ολυμπιακό (26/10, 2-0) και «έχασαν» έδαφος από την κορυφή.

Για να μπορέσουν να επιστρέψουν στα «τρίποντα», θα πρέπει να κερδίσουν τον Παναιτωλικό (02/11, 21:00) στην OPAP Arena, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σε ένα ματς πολύ σημαντικό, καθώς αν η «Ένωση» δεν «χαμογελάσει» θα δει τις πρώτες θέσεις να… απομακρύνονται.

Η ΑΕΚ χρειάζεται τώρα, όσα της υποσχέθηκε ο Νίκολιτς Το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, η ανάλυση του Μάρκο Νίκολιτς και όσα είχε τονίσει την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τον πάγκο της.

Τι σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα;

Κάτω από την εστία θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Οι Λάζαρος Ρότα, Φελίπε Ρέλβας και Ντομαγκόι Βίντα μοιάζει να έχουν «κλειδώσει» την παρουσία τους, ενώ ο Τζέιμς Πενράις έχει προβάδισμα για τα αριστερά.

Στα χαφ το δίδυμο Ραζβάν Μαρίν – Ορμπελίν Πινέδα δύσκολα θα «σπάσει». Τα δύσκολα αρχίζουν στη μεσοεπιθετική γραμμή. Στην κορυφή θα είναι ο Φραντζί Πιερό, ενώ στη μία «πτέρυγα» θα παίξει ο Δημήτρης Καλοσκάμης.

Από εκεί και πέρα, οι Ζοάο Μάριο, Αμπουμπακαρί Κοϊτά και Ντέρεκ Κουτέσα «παίζουν» για δύο θέσεις που απομένουν, με όλα τα σενάρια να είναι «ανοιχτά».

Αναλυτικά, η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις (Πήλιος), Πινέδα, Μαρίν, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο (Κοϊτά), Κουτέσα, Πιερό.