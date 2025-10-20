Το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, η ανάλυση του Μάρκο Νίκολιτς και όσα είχε τονίσει την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τον πάγκο της.

Μιλώντας μετά το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, στη συνέντευξη Τύπου, ο Μάρκο Νίκολιτς υποστήριξε πως μέχρι το πρώτο γκολ, το δικό του σύνολο άξιζε να προηγείται.

«Ήταν μια περίεργη αναμέτρηση. Στο πρώτο μέρος δεν αξίζαμε αυτό το αποτέλεσμα. Είχαμε δοκάρι, καλές στιγμές, ευκαιρίες, αποκρούσεις από τον τερματοφύλακά τους. Οι ευκαιρίες του ΠΑΟΚ ήταν αποτέλεσμα λαθών δικών μας. Το δυσάρεστο ήταν ότι δεν μπορέσαμε να ανακάμψουμε μετά από το 0-1» ανέφερε ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ, μετά την αναμέτρηση, έχοντας συμπληρώσει.

«Το πρόβλημα είναι πέρυσι ότι η ομάδα έκανε έξι σερί ήττες, δεν μπορούσε να ανακάμψει. Δεν θα επιτρέψω αυτό να ξανασυμβεί ακόμα κι αν χρειάζεται να πάρω σκληρές αποφάσεις».

Η εμφάνιση της ΑΕΚ, από εκείνα τα πέντε λεπτά που ο ΠΑΟΚ σκόραρε δις, ήταν κάκιστη. Άναρχες επιθέσεις, χωρίς πλάνο και επί της ουσίας, μηδέν απειλή. Το γιουχάρισμα στην OPAP Arena ακολούθησε, θυμίζοντας και την ατμόσφαιρα που επικρατούσε κατά την περασμένη σεζόν, στο φινάλε της θητείας του Ματίας Αλμέιδα.

Αναλαμβάνοντας την ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίασή του, είχε σταθεί σε δύο σημεία: πως ο Οκτώβριος δεν τον ανησυχεί, γιατί έως τότε το σύνολό του θα παίζει δεδομένα καλό ποδόσφαιρο, και πως οι οπαδοί της «Ένωσης» δεν θα νιώσουν ξανά ντροπή.

Μετά από την απογοητευτική εμφάνιση στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ο προπονητής της ΑΕΚ καλείται να εκπληρώσει όσα υποσχέθηκε, άμεσα. Η εβδομάδα που ακολουθεί, άλλωστε, το επιτάσσει. Υπάρχει το must win παιχνίδι με την Αμπερντίν για το Conference League και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Ένα ντέρμπι, που όπως σε κάθε ένα, το αποτέλεσμα θα έχει μεγάλη σημασία, αλλά ακόμα μεγαλύτερη για την ΑΕΚ, θα έχει το να μην παρουσιάσει ξανά εικόνα ανάλογη με εκείνη, που είχε απέναντι στον ΠΑΟΚ.