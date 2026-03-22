Οι τρεις ποδοσφαιριστές της Stoiximan Super League, που έχουν σκοράρει τα περισσότερα γκολ, μακριά από την έδρα των ομάδων τους.

Με μία αγωνιστική να απομένει για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά σε ένα ενδιαφέρον στατιστικό του πρωταθλήματος.

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές που έχουν δείξει ότι σκοράρουν με την ίδια άνεση, ακόμα κι αν αγωνίζονται μακριά από το «σπίτι» των ομάδων τους.

Πρώτος σε αυτήν την λίστα είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός στράικερ του Ολυμπιακού μετρά 10 γκολ εκτός έδρας, από τα 17 που έχει πετύχει συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα.

Έπειτα ακολουθεί ο Λούκα Γιόβιτς, με τον Σέρβο φορ της ΑΕΚ να έχει βρει δίχτυα 7 φορές μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Συνολικά, έχει σκοράρει 15 τέρματα στο φετινό πρωτάθλημα.

Την τριάδα των κορυφαίων εκτός έδρας σκόρερ συμπληρώνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ, μάλιστα, στη φετινή Stoiximan Super League μετρά 7 γκολ, με τα 6 από αυτά να έρχονται μακριά από την Τούμπα!

Στην τελευταία στροφή, τόσο ο Ελ Κααμπί όσο και ο Γιόβιτς έχουν εντός έδρας υποχρεώσεις με Ολυμπιακό και ΑΕΚ αντίστοιχα. Ωστόσο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τους αριθμούς του, αφού ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.