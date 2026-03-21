Ο Λούκα Γιόβιτς βρέθηκε στο επίκεντρο της ισπανικής «Marca», με αφορμή την επιστροφή του στη Μαδρίτη για το ματς της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ο Λούκα Γιόβιτς αναμένεται να επιστρέψει στη Μαδρίτη, μετά τη θητεία του στη Ρεάλ, για την επερχόμενη αναμέτρηση της ΑΕΚ στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο, για τα προημιτελικά του Conference League.

Η ισπανική «Marca», λοιπόν, βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία, για να κάνει ένα αφιέρωμα στον Σέρβο φορ για την εξαιρετική σεζόν που διανύει με τη φανέλα της «Ένωσης».

Τι χρειάζεται η Ελλάδα από την ΑΕΚ για τη 10η θέση & γιατί είναι τόσο σημαντική; H Ελλάδα έχει μία μοναδική ευκαιρία να «πιάσει» 10άδα στη βαθμολογία της UEFA, αλλά η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο.

Μέχρι στιγμής, ο Γιόβιτς έχει αγωνιστεί σε 36 ματς με την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πετύχει 19 γκολ, ενώ μοίρασε και δύο ασίστ.

Με τίτλο «Ο Γιόβιτς επιστρέφει στη Μαδρίτη, αναβαθμισμένος στον ”Όλυμπο των Θεών”», η Marca θέλησε να δείξει την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Σέρβος, ενώ στάθηκε και στους φετινούς αριθμούς του.

«Τα νούμερά του είναι τρομακτικά: διανύει την καλύτερη σεζόν του από το 2018-19, τη χρονιά που του χάρισε τη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τότε, ο Σέρβος, παίζοντας για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, σημείωσε 27 γκολ (17 στο πρωτάθλημα) σε 48 αγώνες. Έκτοτε, το καλύτερο ρεκόρ του ήταν τα 13 γκολ που πέτυχε για τη Φιορεντίνα – έξι στο πρωτάθλημα. Στην ελληνική Super League, μόνο ο Ελ Καάμπι (18) είναι μπροστά του στην κούρσα για τον πρώτο σκόρερ», ανέφερε μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.