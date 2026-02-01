Βέλγος δημοσιογράφος αναλύει τους όρους της συμφωνίας μεταξύ της ΑΕΚ και του Χακίμ Σαχαμπό.

Ο Χακίμ Σαχαμπό αποτελεί το τρίτο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ στο μεταγραφικό «παράθυρο» του Ιανουαρίου, έπειτα από τους Βάργκα και Γκεοργκίεφ.

Η «Ένωση» προχωρά στην ενίσχυση στον χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον 20χρονο χαφ της Σταντάρ Λιέγης.

Τι «δείχνει» για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ, η «υπόθεση Σαχάμπο» Από το… πουθενά ο Σάσα Ταβολιέρι έριξε ένα όνομα στο «τραπέζι» της ΑΕΚ! Όλα δείχνουν ότι η «Ένωση» έχει «ξεχωρίσει» τον Χακίμ Σαχάμπο, σε μία υπόθεση, που «δείχνει» τις προθέσεις της στις μεταγραφές.

Όπως αναφέρει ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, η ΑΕΚ αναμένεται να καταβάλει ένα ποσό που θα φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη βελγική ομάδα, προκειμένου να κάνει δικό της τον Σαχαμπό.

Όσον αφορά τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί από τους «κιτρινόμαυρους» εντός των επόμενων ωρών, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών.

Τη φετινή σεζόν, ο νεαρός χαφ μέτρησε 16 συμμετοχές με την Σταντάρ Λιέγης, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.