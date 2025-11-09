Η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς με την Κηφισιά και οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ στα χαφ.

Ο Ολυμπιακός έχει μία «επικίνδυνη» εκτός έδρας αποστολή, καθώς στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, κοντράρεται με την Κηφισιά.

Οι Πειραιώτες προέρχονται από την ισοπαλία με την PSV Αϊντχόβεν στο Champions League και θέλουν να δώσουν συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματά τους, στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Παρ’ όλα αυτά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ορισμένους «πονοκεφάλους» στη μεσαία γραμμή. Ο Ντάνι Γκαρθία και ο Σαντιάγο Έσε αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και έτσι, έχει μείνει εκτός αποστολής.

Φυσικά, εκτός αποστολής είναι και ο Γκουστάβο Μάνσα, καθώς στην προηγούμενη αναμέτρηση με τον Άρη δέχθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα.

Πώς σκέφτεται να καλύψει, λοιπόν, το κενό στο κέντρο στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ;

Αρχικά, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Μουζακίτη. Από εκεί και πέρα, στο πλευρό του μπορεί να βρεθεί είτε ο Λορέντσο Σιπιόνι, είτε ο Ντιόγκο Νασιμέντο.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα μία επιλογή. Αυτή «ακούει» στο όνομα του Τσικίνιο και σε αυτήν την περίπτωση, φανέλα βασικού θα πάρει και ο Ταρέμι, που θα είναι δίπλα στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης, ενώ από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα, προβάδισμα έχουν οι Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα και Ορτέγκα.

Μένει να φανεί ποιος θα επιλεχθεί δίπλα στον Μουζακίτη. Εάν είναι ένας εκ των Σιπιόνι/Νασιμέντο, τότε ο Τσικίνιο θα έχει ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Εάν ο Πορτογάλος γυρίσει στο πλευρό του Μουζακίτη, τότε ο Ταρέμι θα ξεκινήσει ως δεύτερος φορ.

Στα δύο «φτερά» θα είναι ο Ποντένσε, με έναν εκ των Στρεφέτσα/Καμπελά, ενώ μπροστά φυσικά θα βρεθεί ο Ελ Κααμπί.